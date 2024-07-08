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Возле станции МЦД-4 "Беговая" обновят тротуары и систему освещения - РИА Новости, 08.07.2024
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Возле станции МЦД-4 "Беговая" обновят тротуары и систему освещения
Возле станции МЦД-4 "Беговая" обновят тротуары и систему освещения - РИА Новости, 08.07.2024
Возле станции МЦД-4 "Беговая" обновят тротуары и систему освещения
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий, прилегающих к станции МЦД-4 "Беговая" на севере Москвы, сообщил... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:43
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий, прилегающих к станции МЦД-4 "Беговая" на севере Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача – улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание условий для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улица Поликарпова, Беговой и 1-й Хорошевский проезды", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства установили строительный городок, ограждения и временные дорожные знаки, организовали удобные проходы для пешеходов и проезды для автотранспорта. "В рамках проекта уберем воздушные линии в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Начали демонтаж асфальтового покрытия и подготовку оснований для устройства новых тротуаров. В общей сложности заменим почти 20 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и около 13 тысяч "квадратов" покрытия на тротуарах. Для автомобилистов дополнительно организуем парковочные карманы на 33 машино-места", - отметил Бирюков. В районе станции обновят систему уличного освещения: старые фонари заменят на современные с энергосберегающими светильниками и установят дополнительные. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение – обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах высадят деревья и кустарники, обустроят более девяти тысяч квадратных метров газона.
https://realty.ria.ru/20240708/nakhodki-1957307444.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Возле станции МЦД-4 "Беговая" обновят тротуары и систему освещения

© Официальный сайт Мэра МосквыПроектное решение благоустройства станции МЦД-4 "Беговая"
Проектное решение благоустройства станции МЦД-4 Беговая - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Официальный сайт Мэра Москвы
Проектное решение благоустройства станции МЦД-4 "Беговая"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территорий, прилегающих к станции МЦД-4 "Беговая" на севере Москвы, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная задача – улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, создание условий для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улица Поликарпова, Беговой и 1-й Хорошевский проезды", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства установили строительный городок, ограждения и временные дорожные знаки, организовали удобные проходы для пешеходов и проезды для автотранспорта.
"В рамках проекта уберем воздушные линии в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Начали демонтаж асфальтового покрытия и подготовку оснований для устройства новых тротуаров. В общей сложности заменим почти 20 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и около 13 тысяч "квадратов" покрытия на тротуарах. Для автомобилистов дополнительно организуем парковочные карманы на 33 машино-места", - отметил Бирюков.
В районе станции обновят систему уличного освещения: старые фонари заменят на современные с энергосберегающими светильниками и установят дополнительные. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее для водителей в темное время суток.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение – обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах высадят деревья и кустарники, обустроят более девяти тысяч квадратных метров газона.
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