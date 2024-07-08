https://ria.ru/20240708/moskva-1958174834.html

Около 63 млрд рублей вложили обрабатывающие предприятия в экономику Москвы

Около 63 млрд рублей вложили обрабатывающие предприятия в экономику Москвы - РИА Новости, 08.07.2024

Около 63 млрд рублей вложили обрабатывающие предприятия в экономику Москвы

Обрабатывающие предприятия вложили в экономику Москвы за первые три месяца 2024 года около 63 миллиардов рублей, что почти вдвое больше, чем за первый квартал... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:15

2024-07-08T11:15

2024-07-08T11:35

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

сергей собянин

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Обрабатывающие предприятия вложили в экономику Москвы за первые три месяца 2024 года около 63 миллиардов рублей, что почти вдвое больше, чем за первый квартал 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "В соответствии с распоряжением Сергея Собянина город оказывает системную поддержку промышленности. Благодаря формированию благоприятного инвестиционного климата в январе — марте этого года обрабатывающие производства вложили в экономику столицы около шестидесяти трех млрд руб. Это практически вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Увеличение объема инвестиций со стороны обрабатывающих производств в экономику столицы обусловлен широким спектром мер поддержки и антикризисных инструментов, которые Москва предоставляет промышленным предприятиям. Среди них присутствуют льготные займы и субсидии, присвоение специальных статусов инвестиционным проектам, статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", а также поддержка экспортного ориентированных предприятий."В 1-ом квартале текущего года город заключил 4 офсетных контракта, согласно которым инвесторы наладят производство элементов благоустройства, медицинских изделий и лекарственных препаратов, а также первый офсет на услуги. Рост инвестиций в промышленный сектор обеспечивает условия для эффективной модернизации и развития производств", — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Гарбузов также отметил, что в столице каждый год открывается до 50 крупных и средних предприятий.Например, 8 июля в Екатеринбурге открылась Международная промышленная выставка "Иннопром-2024". Ее главной темой стало – развитие ключевых механизмов поддержки промышленности.С помощью формирования благоприятных условий для инвестиций в промышленный сектор столица в 2024 году шестой раз подряд возглавила национальный рейтинг состояния инвестклимата, который каждый год формирует Агентство стратегических инициатив при участии деловых объединений. По итогам прошлого года инвестиции в экономику Москвы составили свыше 6,8 триллиона рублей.

https://ria.ru/20240708/produktsiya-1958146209.html

https://ria.ru/20240707/moskva-1958009135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , сергей собянин