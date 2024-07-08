https://ria.ru/20240708/mosinzhproekt-1958204384.html

"Мосинжпроект" представил приложение для сбора данных со стройплощадок

"Мосинжпроект" представил приложение для сбора данных со стройплощадок - РИА Новости, 08.07.2024

"Мосинжпроект" представил приложение для сбора данных со стройплощадок

Холдинг "Мосинжпроект" представил в рамках форума "Высшей лиги проектного контроля" приложение "МИП.Ресурс", разработанное для оперативного сбора данных со... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:51

2024-07-08T12:51

2024-07-08T12:51

экономика

москва

мосинжпроект

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958203429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9b1a4b418cc9288be4feafbfa24c657d.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Холдинг "Мосинжпроект" представил в рамках форума "Высшей лиги проектного контроля" приложение "МИП.Ресурс", разработанное для оперативного сбора данных со стройплощадок, говорится в сообщении компании. "Разработка специалистов департамента проектного контроля "Мосинжпроекта" стала одним из инструментов цифрового офиса наравне с аналитическими интерактивными панелями управления – дашбордами, внедренными во все функциональные блоки компании в 2022 году. Формируемое приложение способствует консолидации информации в едином информационном пространстве и визуализации данных для оперативного принятия управленческих решений, поскольку позволяет в режиме онлайн получать данные о привлеченном персонале, выполненных объемах работ", - говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что вся информация отражается в реальном времени на дашборде предприятия. У приложения интуитивно-понятный интерфейс, процедура верификации данных контролируема и прозрачна. После создания отчета руководитель получает уведомление на смартфон и после проверки может сразу же подтвердить данные или вернуть отчет исполнителю на доработку. Информация из приложения автоматически направляется в корпоративное хранилище данных, исключая возможность искажения данных и влияния человеческого фактора на формирование отчета. "МИП.Ресурс" прошел пилотное тестирование и в настоящее время внедряется в рабочие процессы "Мосинжпроекта". В дальнейшем приложением начнут пользоваться компании-подрядчики инжинирингового холдинга, добавляется в сообщении. Форум "Высшей лиги проектного контроля", организатором и партнером которого выступил "Мосинжпроект", прошел в начале июля и был посвящен методам и средствам повышения производительности в строительных проектах со стороны заказчика, EPC-подрядчика, проектного института. За годы работы специалисты инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" приняли участие в создании свыше 6 тысяч километров автодорог, более 100 мостов и эстакад. С участием "Мосинжпроекта" за 12 лет введено свыше 160 километров линий и 75 станций метрополитена, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд объектов гражданского строительства. Рекламодатель: Акционерное общество "Мосинжпроект" ИНН: 7701885820, erid: F7NfYUJCUneLsXTy932v

https://ria.ru/20240206/mosinzhproekt-1925711660.html

https://ria.ru/20240319/upravlenie-1934274366.html

москва

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2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, москва, мосинжпроект