https://ria.ru/20240708/mosgorsud-1958207267.html
Суд признал законным приговор мужчине, "подарившему" девушке взрывчатку
Суд признал законным приговор мужчине, "подарившему" девушке взрывчатку - РИА Новости, 08.07.2024
Суд признал законным приговор мужчине, "подарившему" девушке взрывчатку
Московский городской суд признал законным приговор Никите Селюнину, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, сообщил РИА... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:01
2024-07-08T13:01
2024-07-08T13:01
происшествия
москва
троицк
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский городской суд признал законным приговор Никите Селюнину, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей Алексей Поповских. Пресс-служба Мосгорсуда в апреле сообщала, что рассмотрит жалобу на приговор Никите Селюнину, которому дали девять лет строгого режима за отправку девушке коробки со взрывчаткой. "Отказали в жалобе. Приговор оставили в силе",- сказал он. Троицкий суд Москвы в декабре 2023 года назначил Селюнину девять лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год. В феврале того же года, живущая в Троицке 22-летняя Алина Левченкова, получила именную подарочную коробку, открыла ее, в результате чего произошло возгорание. Девушку доставили в больницу с ожогами лица и рук. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Селюнина задержали при попытке сбежать в другой город и арестовали. В суде мужчина рассказывал, что пошел на преступление из-за безответных чувств к девушке. Он изготовил взрывное устройство, положил его в коробку, упаковал в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом, подписал и утром 20 февраля принес к подъезду дома Левченковой. Фигурант уверял, что убивать не хотел.
https://ria.ru/20231124/bomba-1911716999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, троицк, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Троицк, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд признал законным приговор мужчине, "подарившему" девушке взрывчатку
Суд оставил в силе приговор мужчине, пославшему девушке "подарок" со взрывчаткой
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский городской суд признал законным приговор Никите Селюнину, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей Алексей Поповских.
Пресс-служба Мосгорсуда в апреле сообщала, что рассмотрит жалобу на приговор Никите Селюнину, которому дали девять лет строгого режима за отправку девушке коробки со взрывчаткой.
"Отказали в жалобе. Приговор оставили в силе",- сказал он.
Троицкий суд Москвы
в декабре 2023 года назначил Селюнину девять лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год. В феврале того же года, живущая в Троицке
22-летняя Алина Левченкова, получила именную подарочную коробку, открыла ее, в результате чего произошло возгорание. Девушку доставили в больницу с ожогами лица и рук.
СК
возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Селюнина задержали при попытке сбежать в другой город и арестовали.
В суде мужчина рассказывал, что пошел на преступление из-за безответных чувств к девушке. Он изготовил взрывное устройство, положил его в коробку, упаковал в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом, подписал и утром 20 февраля принес к подъезду дома Левченковой. Фигурант уверял, что убивать не хотел.