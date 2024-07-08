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Власти Молдавии готовят фальсификацию выборов, заявил экс-глава МВД страны - РИА Новости, 08.07.2024
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20:45 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958361117.html
Власти Молдавии готовят фальсификацию выборов, заявил экс-глава МВД страны
Власти Молдавии готовят фальсификацию выборов, заявил экс-глава МВД страны - РИА Новости, 08.07.2024
Власти Молдавии готовят фальсификацию выборов, заявил экс-глава МВД страны
Бывший министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что с подачи действующего президента республики Майи Санду и правящей партии "Действие и... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:45
2024-07-08T20:45
в мире
молдавия
россия
андрей нэстасе
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что с подачи действующего президента республики Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) готовится фальсификация выборов главы государства, он также призвал граждан не поддаваться на манипуляции. "В стране сложилась ситуация, когда ПДС покупает все уголовные дела, поэтому нужна серьезная альтернатива этому режиму как сейчас на президентских, так и позже на парламентских выборах. Я призываю граждан не поддаваться влиянию этих грязных игр, которые ведутся при подготовке фальсификаций президентских выборов, следовать каждому своему кредо, анализировать всех кандидатов по их результатам, по их действиям, и наказать тех, кто занимается такими уловками и скрытыми сделками", - написал Нэстасе на своей странице в соцсети Facebook*.По его словам, Молдавия никогда не будет развиваться, если руководить страной продолжат "марионетки, контролируемыми различными внешними группами". "У меня сообщение Майе Санду и членам ПДС. Перестаньте заниматься такими грязными политическими играми и комбинациями, приходите на выборы и ответьте за то, как вы руководили страной… Я понимаю ваш страх столкнуться с массовым протестным голосованием против вашего правительства, вы не сделали ничего хорошего для народа, ничего не обещали, но путем манипуляций, злоупотреблений и мошенничества вы, конечно, не добьетесь вступления Молдавии в ЕС", - добавил Нэстасе. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958322434.html
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в мире, молдавия, россия, андрей нэстасе, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Андрей Нэстасе, Майя Санду, Евросоюз
Власти Молдавии готовят фальсификацию выборов, заявил экс-глава МВД страны

Экс-глава МВД Молдавии Нэстасе: с подачи Санду готовится фальсификация выборов

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкАндрей Нэстасе
Андрей Нэстасе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Андрей Нэстасе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе заявил, что с подачи действующего президента республики Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) готовится фальсификация выборов главы государства, он также призвал граждан не поддаваться на манипуляции.
"В стране сложилась ситуация, когда ПДС покупает все уголовные дела, поэтому нужна серьезная альтернатива этому режиму как сейчас на президентских, так и позже на парламентских выборах. Я призываю граждан не поддаваться влиянию этих грязных игр, которые ведутся при подготовке фальсификаций президентских выборов, следовать каждому своему кредо, анализировать всех кандидатов по их результатам, по их действиям, и наказать тех, кто занимается такими уловками и скрытыми сделками", - написал Нэстасе на своей странице в соцсети Facebook*.
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По его словам, Молдавия никогда не будет развиваться, если руководить страной продолжат "марионетки, контролируемыми различными внешними группами".
"У меня сообщение Майе Санду и членам ПДС. Перестаньте заниматься такими грязными политическими играми и комбинациями, приходите на выборы и ответьте за то, как вы руководили страной… Я понимаю ваш страх столкнуться с массовым протестным голосованием против вашего правительства, вы не сделали ничего хорошего для народа, ничего не обещали, но путем манипуляций, злоупотреблений и мошенничества вы, конечно, не добьетесь вступления Молдавии в ЕС", - добавил Нэстасе.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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