https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958322434.html
Эксперт допустил отмену итогов выборов в Молдавии, если победит не Санду
Эксперт допустил отмену итогов выборов в Молдавии, если победит не Санду - РИА Новости, 08.07.2024
Эксперт допустил отмену итогов выборов в Молдавии, если победит не Санду
Власти Молдавии могут отменить итоги выборов президента республики под предлогом вмешательства России, если победит не Майя Санду, считает политолог Виктор... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:09
2024-07-08T18:09
2024-07-08T18:09
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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Власти Молдавии могут отменить итоги выборов президента республики под предлогом вмешательства России, если победит не Майя Санду, считает политолог Виктор Жосу. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. "Если выборы не выигрывает Майя Санду, то они могут быть отменены под предлогом того, что в них вмешалась Россия. При этом, как заведено в этом мире постправды, доказательств никаких никто предъявлять не будет – все будет на эмоциях, на накале истерии", - заявил Жосу в эфире телеканала "Первый в Молдове". Эксперт считает, что есть признаки подготовки к такому сценарию. "Готовится почва: либо Майя Санду - президент, либо – "вмешательство Кремля". Я вполне допускаю такой сценарий", – подчеркнул Жосу. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря 2023 года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958281920.html
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россия, молдавия, майя санду, в мире
Россия, Молдавия, Майя Санду, В мире
Эксперт допустил отмену итогов выборов в Молдавии, если победит не Санду
Политолог Жосу: итоги выборов в Молдавии могут отменить, если победит Санду
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Власти Молдавии могут отменить итоги выборов президента республики под предлогом вмешательства России, если победит не Майя Санду, считает политолог Виктор Жосу.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США
.
"Если выборы не выигрывает Майя Санду, то они могут быть отменены под предлогом того, что в них вмешалась Россия. При этом, как заведено в этом мире постправды, доказательств никаких никто предъявлять не будет – все будет на эмоциях, на накале истерии", - заявил Жосу в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Эксперт считает, что есть признаки подготовки к такому сценарию.
"Готовится почва: либо Майя Санду - президент, либо – "вмешательство Кремля". Я вполне допускаю такой сценарий", – подчеркнул Жосу.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря 2023 года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва
настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.