https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958297833.html

Эксперт прокомментировал выдвижение Стояногло на пост президента Молдавии

Эксперт прокомментировал выдвижение Стояногло на пост президента Молдавии - РИА Новости, 08.07.2024

Эксперт прокомментировал выдвижение Стояногло на пост президента Молдавии

Выдвижение на пост президента Молдавии экс-генпрокурора республики Александра Стояногло вместо лидера социалистов Игоря Додона выгодно оппозиции, заявил РИА... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:11

2024-07-08T17:11

2024-07-08T17:11

в мире

молдавия

майя санду

игорь додон

ирина влах

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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Выдвижение на пост президента Молдавии экс-генпрокурора республики Александра Стояногло вместо лидера социалистов Игоря Додона выгодно оппозиции, заявил РИА Новости молдавский политолог Корнелиу Чуря. Ранее в понедельник Додон заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. "Несмотря на то, что в опросах Игорь Додон котировался как второй по силе кандидат, как прямой оппонент (президента Молдавии Майи Санду), все же были серьезные опасения по поводу его шансов победить во втором туре. Многие говорили, что это именно тот кандидат, которого Санду хотела видеть, чтобы обеспечить себе победу во втором туре. Поэтому выдвижение другого кандидата выгодно оппозиции и неприятно или даже неприемлемо для Санду. Расчет социалистов и Додона верен", - сказал Чуря. Тем не менее, считает эксперт, что возникают сомнения по поводу понятия общий, единый кандидат, который использует Додон. "Стояногло – сильный кандидат, который может при помощи поддержки некоторых партий, в первую очередь социалистов, получить хороший результат, хотя опросы должны еще подтвердить мои догадки. Но все другие партии пока не отказались от своих намерений выдвинуть собственных кандидатов и не подтвердили намерение поддержать Стояногло. Поэтому пока называть Стояногло общим кандидатом неверно и неправильно с точки зрения динамики политической борьбы", - пояснил собеседник агентства. По его словам, единый кандидат – это стратегия, и главный ход оппозиция должна сделать во втором туре президентских выборов. "И в этом смысле единый кандидат – это не конкретный человек, не Александр Стояногло или Ирина Влах, это должна быть стратегия оппозиции по объединению во втором туре для поддержки того кандидата, который в этот второй тур попадет", - подчеркнул эксперт. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Задержание Стояногло произошло в октябре 2021 года, сразу же после его брифинга, на котором он заявил, что генпрокуратура намеревалась привлечь к ответственности всех членов правительства, которые в 2014-2015 годах допустили незаконный вывод средств из банковской системы. Тогда нынешняя глава республики Майя Санду была министром образования. В мае 2023 года Высший совет прокуроров вынес решение об отставке Стояногло, а в сентябре соответствующий указ подписала Санду. Сам экс-генпрокурор ранее неоднократно называл обвинения "местью со стороны президента". При этом он выиграл дело в Европейском суде по правам человека.

https://ria.ru/20240619/stoyanoglo-1953952183.html

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905601529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, ирина влах