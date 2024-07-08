Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии могут снять с выборов кандидатов от оппозиции, считает эксперт - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958281920.html
В Молдавии могут снять с выборов кандидатов от оппозиции, считает эксперт
В Молдавии могут снять с выборов кандидатов от оппозиции, считает эксперт - РИА Новости, 08.07.2024
В Молдавии могут снять с выборов кандидатов от оппозиции, считает эксперт
Власти Молдавии могут пойти на запрет или снятие с предвыборной гонки кандидатов в президенты от оппозиции, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:30
2024-07-08T16:30
в мире
молдавия
россия
майя санду
илан шор
евразийский экономический союз
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Власти Молдавии могут пойти на запрет или снятие с предвыборной гонки кандидатов в президенты от оппозиции, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелиу Чуря. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. "Выдвижение большего количества кандидатов не является ошибочной политикой оппозиционных партий. Потому что сейчас очень сложно понять, какой из кандидатов оппозиции имеет наибольшие шансы. Не исключено, что власти пойдут на запреты, снятия с гонки, на такого рода недемократические методы, именно поэтому скорее всего кандидатов должно быть больше. Существует практически 100-процентная уверенность, что по отношению к возможным кандидатам от партии "Шанс" или тем, которые будут выдвигаться теми партиями, которые поддерживает Илан Шор (лидер оппозиционного блока "Победа", в который входят пять партий - ред.), будут применены такие жесткие меры", - сказал Чуря. По его словам, такие действия властей возможны также и по отношению к другим кандидатам. "То есть если это используется по отношению к партиям Шора, то почему бы это не сделать против неудобных кандидатов, такого как Александр Стояногло (экс-генпрокурор, выдвинутый на выборы президента оппозиционной Партией социалистов в качестве единого беспартийного кандидата – ред.). Несмотря на неплохой имидж Стояногло, не факт, что он попадет во второй тур. И это может быть связано не только с его результатом, но и с тем, что его могут снять с гонки. Потому что нынешняя власть не стесняется и применяет самые жесткие методы", - подчеркнул Чуря. С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, организованные оппозицией, которая требует отставки президента Санду и правительства. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других партий, включая социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа ". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.
https://ria.ru/20240707/demografiya-1958041056.html
https://ria.ru/20240705/moldaviya-1957749879.html
https://ria.ru/20240705/moldaviya-1957784780.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, майя санду, илан шор, евразийский экономический союз, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Майя Санду, Илан Шор, Евразийский экономический союз, Евросоюз
В Молдавии могут снять с выборов кандидатов от оппозиции, считает эксперт

Аналитик Чуря: власти Молдавии могут снять с выборов кандидатов от оппозиции

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Власти Молдавии могут пойти на запрет или снятие с предвыборной гонки кандидатов в президенты от оппозиции, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелиу Чуря.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
В Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Молдавская оппозиция заявила о демографической катастрофе в стране
7 июля, 15:53
"Выдвижение большего количества кандидатов не является ошибочной политикой оппозиционных партий. Потому что сейчас очень сложно понять, какой из кандидатов оппозиции имеет наибольшие шансы. Не исключено, что власти пойдут на запреты, снятия с гонки, на такого рода недемократические методы, именно поэтому скорее всего кандидатов должно быть больше. Существует практически 100-процентная уверенность, что по отношению к возможным кандидатам от партии "Шанс" или тем, которые будут выдвигаться теми партиями, которые поддерживает Илан Шор (лидер оппозиционного блока "Победа", в который входят пять партий - ред.), будут применены такие жесткие меры", - сказал Чуря.
По его словам, такие действия властей возможны также и по отношению к другим кандидатам. "То есть если это используется по отношению к партиям Шора, то почему бы это не сделать против неудобных кандидатов, такого как Александр Стояногло (экс-генпрокурор, выдвинутый на выборы президента оппозиционной Партией социалистов в качестве единого беспартийного кандидата – ред.). Несмотря на неплохой имидж Стояногло, не факт, что он попадет во второй тур. И это может быть связано не только с его результатом, но и с тем, что его могут снять с гонки. Потому что нынешняя власть не стесняется и применяет самые жесткие методы", - подчеркнул Чуря.
Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Правящая партия Молдавии готовит фальсификацию выборов, заявил политолог
5 июля, 18:34
С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, организованные оппозицией, которая требует отставки президента Санду и правительства. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других партий, включая социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями.
В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа ". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Власти Молдавии отказались изложить ЕСПЧ аргументы о запрете партии "Шор"
5 июля, 21:45
 
В миреМолдавияРоссияМайя СандуИлан ШорЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала