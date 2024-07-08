https://ria.ru/20240708/moldaviya-1958281920.html

В Молдавии могут снять с выборов кандидатов от оппозиции, считает эксперт

В Молдавии могут снять с выборов кандидатов от оппозиции, считает эксперт - РИА Новости, 08.07.2024

В Молдавии могут снять с выборов кандидатов от оппозиции, считает эксперт

Власти Молдавии могут пойти на запрет или снятие с предвыборной гонки кандидатов в президенты от оппозиции, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:30

2024-07-08T16:30

2024-07-08T16:30

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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Власти Молдавии могут пойти на запрет или снятие с предвыборной гонки кандидатов в президенты от оппозиции, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелиу Чуря. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Евросоюз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. "Выдвижение большего количества кандидатов не является ошибочной политикой оппозиционных партий. Потому что сейчас очень сложно понять, какой из кандидатов оппозиции имеет наибольшие шансы. Не исключено, что власти пойдут на запреты, снятия с гонки, на такого рода недемократические методы, именно поэтому скорее всего кандидатов должно быть больше. Существует практически 100-процентная уверенность, что по отношению к возможным кандидатам от партии "Шанс" или тем, которые будут выдвигаться теми партиями, которые поддерживает Илан Шор (лидер оппозиционного блока "Победа", в который входят пять партий - ред.), будут применены такие жесткие меры", - сказал Чуря. По его словам, такие действия властей возможны также и по отношению к другим кандидатам. "То есть если это используется по отношению к партиям Шора, то почему бы это не сделать против неудобных кандидатов, такого как Александр Стояногло (экс-генпрокурор, выдвинутый на выборы президента оппозиционной Партией социалистов в качестве единого беспартийного кандидата – ред.). Несмотря на неплохой имидж Стояногло, не факт, что он попадет во второй тур. И это может быть связано не только с его результатом, но и с тем, что его могут снять с гонки. Потому что нынешняя власть не стесняется и применяет самые жесткие методы", - подчеркнул Чуря. С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, организованные оппозицией, которая требует отставки президента Санду и правительства. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других партий, включая социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и сотрудничество с Россией, на котором объявили о создании блока "Победа ". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Против руководства нового блока были введены санкции со стороны США.

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в мире, молдавия, россия, майя санду, илан шор, евразийский экономический союз, евросоюз