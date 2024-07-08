https://ria.ru/20240708/moldavija-1958347326.html

Молдавия оживила партнерство с НАТО, заявил глава Минобороны

Молдавия оживила партнерство с НАТО, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 08.07.2024

Молдавия оживила партнерство с НАТО, заявил глава Минобороны

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика сумела оживить партнерство с НАТО, которое было приостановлено предыдущими властями страны. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:43

2024-07-08T19:43

2024-07-08T19:43

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сша

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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика сумела оживить партнерство с НАТО, которое было приостановлено предыдущими властями страны. "НАТО представляет собой международную организацию с огромным потенциалом, мы попытались оценить это партнерство по достоинству, поскольку оно было приостановлено предыдущими властями. Мы оживили процесс сотрудничества на платформе консолидации возможностей в области обороны.", - заявил Носатый в эфире радио Moldova. Он признал, что сотрудничать с НАТО сложно с точки зрения процедуры, поскольку нужно получить одобрение всех стран, входящих в альянс. "У нас 18 различных проектов и программ, которые касаются и Службы информации и безопасности, и МВД, и других структур, обеспечивающих безопасность граждан", - добавил министр. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240315/moldaviya-1933340978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато