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Молдавия оживила партнерство с НАТО, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 08.07.2024
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19:43 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/moldavija-1958347326.html
Молдавия оживила партнерство с НАТО, заявил глава Минобороны
Молдавия оживила партнерство с НАТО, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 08.07.2024
Молдавия оживила партнерство с НАТО, заявил глава Минобороны
Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика сумела оживить партнерство с НАТО, которое было приостановлено предыдущими властями страны. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:43
2024-07-08T19:43
в мире
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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика сумела оживить партнерство с НАТО, которое было приостановлено предыдущими властями страны. "НАТО представляет собой международную организацию с огромным потенциалом, мы попытались оценить это партнерство по достоинству, поскольку оно было приостановлено предыдущими властями. Мы оживили процесс сотрудничества на платформе консолидации возможностей в области обороны.", - заявил Носатый в эфире радио Moldova. Он признал, что сотрудничать с НАТО сложно с точки зрения процедуры, поскольку нужно получить одобрение всех стран, входящих в альянс. "У нас 18 различных проектов и программ, которые касаются и Службы информации и безопасности, и МВД, и других структур, обеспечивающих безопасность граждан", - добавил министр. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
Молдавия оживила партнерство с НАТО, заявил глава Минобороны

Министр обороны Носатый: Молдавия оживила партнерство с НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика сумела оживить партнерство с НАТО, которое было приостановлено предыдущими властями страны.
"НАТО представляет собой международную организацию с огромным потенциалом, мы попытались оценить это партнерство по достоинству, поскольку оно было приостановлено предыдущими властями. Мы оживили процесс сотрудничества на платформе консолидации возможностей в области обороны.", - заявил Носатый в эфире радио Moldova.
Он признал, что сотрудничать с НАТО сложно с точки зрения процедуры, поскольку нужно получить одобрение всех стран, входящих в альянс.
"У нас 18 различных проектов и программ, которые касаются и Службы информации и безопасности, и МВД, и других структур, обеспечивающих безопасность граждан", - добавил министр.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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