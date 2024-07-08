https://ria.ru/20240708/modi-1958363715.html

Моди уверен в укреплении дружбы Индии и России после переговоров с Путиным

Моди уверен в укреплении дружбы Индии и России после переговоров с Путиным - РИА Новости, 08.07.2024

Моди уверен в укреплении дружбы Индии и России после переговоров с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X выразил уверенность, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник будут способствовать... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:58

2024-07-08T20:58

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X выразил уверенность, что его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией.Он также поблагодарил Путина за встречу в Ново-Огарево и опубликовал фото с российским лидером."Благодарю президента Путина за то, что он принял меня сегодня вечером в Ново-Огарево. С нетерпением жду завтрашних переговоров, которые, несомненно, будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Индией и Россией", - написал Моди на русском языке.Премьер Индии в понедельник прибыл в Россию с официальным визитом, во вторник состоятся российско-индийские переговоры.

https://ria.ru/20240708/putin-1958349519.html

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, в мире