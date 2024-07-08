https://ria.ru/20240708/modi-1958293156.html

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Моди

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Моди - РИА Новости, 08.07.2024

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Моди

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встречи главы государства Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:59

2024-07-08T16:59

2024-07-08T16:59

политика

россия

индия

москва

нарендра моди

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встречи главы государства Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, подчеркнул, что главное - создать атмосферу для содержательного общения. "Здесь нет задачи готовить сюрпризы, здесь главное - создать атмосферу для содержательного общения", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, какие сюрпризы приготовили в Москве для лидера Индии. Кадры выложены в телеграм-канале Зарубина. Песков добавил, что в понедельник Путин и Моди пообщаются в неформальной обстановке, а во вторник состоятся официальные российско-индийские переговоры. Официальный визит премьера Индии Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. -0-

https://ria.ru/20240708/modi-1958272835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков