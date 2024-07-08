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Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Моди - РИА Новости, 08.07.2024
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16:59 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/modi-1958293156.html
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Моди
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Моди - РИА Новости, 08.07.2024
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Моди
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встречи главы государства Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:59
2024-07-08T16:59
политика
россия
индия
москва
нарендра моди
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встречи главы государства Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, подчеркнул, что главное - создать атмосферу для содержательного общения. "Здесь нет задачи готовить сюрпризы, здесь главное - создать атмосферу для содержательного общения", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, какие сюрпризы приготовили в Москве для лидера Индии. Кадры выложены в телеграм-канале Зарубина. Песков добавил, что в понедельник Путин и Моди пообщаются в неформальной обстановке, а во вторник состоятся официальные российско-индийские переговоры. Официальный визит премьера Индии Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. -0-
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политика, россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Моди

Песков: для содержательного общения Путина и Моди важно создать атмосферу

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встречи главы государства Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, подчеркнул, что главное - создать атмосферу для содержательного общения.
"Здесь нет задачи готовить сюрпризы, здесь главное - создать атмосферу для содержательного общения", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, какие сюрпризы приготовили в Москве для лидера Индии.
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Кадры выложены в телеграм-канале Зарубина.
Песков добавил, что в понедельник Путин и Моди пообщаются в неформальной обстановке, а во вторник состоятся официальные российско-индийские переговоры.
Официальный визит премьера Индии Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. -0-
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