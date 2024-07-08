https://ria.ru/20240708/modi-1958293156.html
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Моди
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Моди - РИА Новости, 08.07.2024
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Моди
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встречи главы государства Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:59
2024-07-08T16:59
2024-07-08T16:59
политика
россия
индия
москва
нарендра моди
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958235333_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_6c53736aa32bbfc6c861d187c7daf6f9.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встречи главы государства Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, подчеркнул, что главное - создать атмосферу для содержательного общения. "Здесь нет задачи готовить сюрпризы, здесь главное - создать атмосферу для содержательного общения", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, какие сюрпризы приготовили в Москве для лидера Индии. Кадры выложены в телеграм-канале Зарубина. Песков добавил, что в понедельник Путин и Моди пообщаются в неформальной обстановке, а во вторник состоятся официальные российско-индийские переговоры. Официальный визит премьера Индии Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. -0-
https://ria.ru/20240708/modi-1958272835.html
https://ria.ru/20240321/modi-1934681481.html
россия
индия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958235333_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_dc9524b6c61918e5c430f4cd1db8114d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Моди
Песков: для содержательного общения Путина и Моди важно создать атмосферу
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о предстоящей встречи главы государства Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, подчеркнул, что главное - создать атмосферу для содержательного общения.
"Здесь нет задачи готовить сюрпризы, здесь главное - создать атмосферу для содержательного общения", - сказал он журналисту Павлу Зарубину
, отвечая на вопрос, какие сюрпризы приготовили в Москве
для лидера Индии.
Кадры выложены в телеграм-канале Зарубина.
Песков добавил, что в понедельник Путин и Моди пообщаются в неформальной обстановке, а во вторник состоятся официальные российско-индийские переговоры.
Официальный визит премьера Индии Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. -0-