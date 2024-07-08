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Премьер Индии оценил укрепление связей с Россией - РИА Новости, 08.07.2024
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16:10 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/modi-1958272567.html
Премьер Индии оценил укрепление связей с Россией
Премьер Индии оценил укрепление связей с Россией - РИА Новости, 08.07.2024
Премьер Индии оценил укрепление связей с Россией
Более прочные связи между Индией и Россией принесут пользу народам двух стран, заявил индийский премьер Нарендра Моди по прилету в Москву в соцсети X. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:10
2024-07-08T16:10
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл – РИА Новости. Более прочные связи между Индией и Россией принесут пользу народам двух стран, заявил индийский премьер Нарендра Моди по прилету в Москву в соцсети X. "Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, особенно в футуристических областях сотрудничества. Укрепление связей между нашими странами принесет большую пользу нашим народам", - написал Моди, сопроводив текст на английском его переводом на русский. Моди прилетел в понедельник в Россию, его самолет сел в московском аэропорту Внуково-2. Официальный визит Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.
https://ria.ru/20240708/kreml-1958191059.html
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россия, москва, индия, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков, политика
Россия, Москва, Индия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
Премьер Индии оценил укрепление связей с Россией

Премьер Индии Моди: связи с Россией принесут пользу народам двух стран

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл – РИА Новости. Более прочные связи между Индией и Россией принесут пользу народам двух стран, заявил индийский премьер Нарендра Моди по прилету в Москву в соцсети X.
"Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, особенно в футуристических областях сотрудничества. Укрепление связей между нашими странами принесет большую пользу нашим народам", - написал Моди, сопроводив текст на английском его переводом на русский.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Песков рассказал о деталях встречи Путина и Моди
Вчера, 12:15
Моди прилетел в понедельник в Россию, его самолет сел в московском аэропорту Внуково-2.
Официальный визит Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"Победа Путина". В Россию впервые за пять лет летит давний партнер
Вчера, 00:00
 
РоссияМоскваИндияНарендра МодиВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитика
 
 
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