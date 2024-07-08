https://ria.ru/20240708/modi-1958272567.html

Премьер Индии оценил укрепление связей с Россией

Премьер Индии оценил укрепление связей с Россией - РИА Новости, 08.07.2024

Премьер Индии оценил укрепление связей с Россией

Более прочные связи между Индией и Россией принесут пользу народам двух стран, заявил индийский премьер Нарендра Моди по прилету в Москву в соцсети X. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:10

2024-07-08T16:10

2024-07-08T16:10

россия

москва

индия

нарендра моди

владимир путин

дмитрий песков

политика

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл – РИА Новости. Более прочные связи между Индией и Россией принесут пользу народам двух стран, заявил индийский премьер Нарендра Моди по прилету в Москву в соцсети X. "Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, особенно в футуристических областях сотрудничества. Укрепление связей между нашими странами принесет большую пользу нашим народам", - написал Моди, сопроводив текст на английском его переводом на русский. Моди прилетел в понедельник в Россию, его самолет сел в московском аэропорту Внуково-2. Официальный визит Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.

https://ria.ru/20240708/kreml-1958191059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, индия, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков, политика