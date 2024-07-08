Премьер Индии оценил укрепление связей с Россией
Премьер Индии Моди: связи с Россией принесут пользу народам двух стран
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл – РИА Новости. Более прочные связи между Индией и Россией принесут пользу народам двух стран, заявил индийский премьер Нарендра Моди по прилету в Москву в соцсети X.
"Прибыл в Москву. Мы с нетерпением ждем дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства между нашими странами, особенно в футуристических областях сотрудничества. Укрепление связей между нашими странами принесет большую пользу нашим народам", - написал Моди, сопроводив текст на английском его переводом на русский.
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Моди прилетел в понедельник в Россию, его самолет сел в московском аэропорту Внуково-2.
Официальный визит Моди в Россию проходит 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.