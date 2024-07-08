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Кортеж премьера Индии прибыл к отелю в центре Москвы - РИА Новости, 08.07.2024
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15:43 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/modi-1958263212.html
Кортеж премьера Индии прибыл к отелю в центре Москвы
Кортеж премьера Индии прибыл к отелю в центре Москвы - РИА Новости, 08.07.2024
Кортеж премьера Индии прибыл к отелю в центре Москвы
Кортеж премьер-министра Индии Нарендры Моди прибыл к отелю "Карлтон" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:43
2024-07-08T15:43
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кортеж премьер-министра Индии Нарендры Моди прибыл к отелю "Карлтон" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник премьер-министр Индии прилетел в Россию, его самолет сел в столичном аэропорту Внуково-2. Официальный визит премьера Индии Моди в Россию состоится 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.
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политика, россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Кортеж премьера Индии прибыл к отелю в центре Москвы

Кортеж премьера Индии прибыл к отелю "Карлтон" в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кортеж премьер-министра Индии Нарендры Моди прибыл к отелю "Карлтон" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник премьер-министр Индии прилетел в Россию, его самолет сел в столичном аэропорту Внуково-2.
Официальный визит премьера Индии Моди в Россию состоится 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Эксперт указал на важную деталь в визите Моди в Москву
7 июля, 15:17
 
ПолитикаРоссияИндияМоскваНарендра МодиВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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