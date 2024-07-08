Кортеж премьера Индии прибыл к отелю в центре Москвы
Кортеж премьера Индии прибыл к отелю "Карлтон" в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кортеж премьер-министра Индии Нарендры Моди прибыл к отелю "Карлтон" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник премьер-министр Индии прилетел в Россию, его самолет сел в столичном аэропорту Внуково-2.
Официальный визит премьера Индии Моди в Россию состоится 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.