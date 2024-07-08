https://ria.ru/20240708/modi-1958263212.html

Кортеж премьера Индии прибыл к отелю в центре Москвы

Кортеж премьера Индии прибыл к отелю в центре Москвы - РИА Новости, 08.07.2024

Кортеж премьера Индии прибыл к отелю в центре Москвы

Кортеж премьер-министра Индии Нарендры Моди прибыл к отелю "Карлтон" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:43

2024-07-08T15:43

2024-07-08T15:43

политика

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индия

москва

нарендра моди

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Кортеж премьер-министра Индии Нарендры Моди прибыл к отелю "Карлтон" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник премьер-министр Индии прилетел в Россию, его самолет сел в столичном аэропорту Внуково-2. Официальный визит премьера Индии Моди в Россию состоится 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.

https://ria.ru/20240707/vizit-1958034423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков