https://ria.ru/20240708/modi-1958233399.html

Премьер-министр Индии прибыл в Россию

Премьер-министр Индии прибыл в Россию - РИА Новости, 08.07.2024

Премьер-министр Индии прибыл в Россию

Самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди сел в московском аэропорту Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:35

2024-07-08T14:35

2024-07-08T16:05

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ВНУКОВО-2, 8 июл — РИА Новости. Самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди сел в московском аэропорту Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости.Из российских официальных лиц его встречали первый вице-премьер Денис Мантуров и замглавы МИД Андрей Руденко.Моди, выйдя из самолета, сделал руками приветственный жест "намасте" и, спустившись по трапу, пожал Мантурову руку. После этого он послушал исполнение оркестром российского и индийского гимнов, а затем поздоровался с встречающим его заместителем министра иностранных дел. Далее премьер покинул аэропорт.Визит политика продлится до 9 июля, это его первая поездка в Россию за пять лет. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, сегодня вечером начнется неформальная часть визита. Первый замглавы МИД Индии Винай Кватра ранее сообщил, что Моди вечером будет присутствовать на частном ужине с Путиным.Официальные переговоры пройдут во вторник около полудня. Планируется беседа в узком составе и диалог в формате официального завтрака. При этом не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой. Песков отметил, что на этих встречах ожидается расширенный обмен мнениями, что "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".Во вторник Моди также проведет встречу с индийской общиной в России, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и посетит павильон "Росатома" на выставке в Москве.Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят перспективы развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20240707/vizit-1958034423.html

https://ria.ru/20240708/smi-1958151496.html

https://ria.ru/20240708/diplomatiya-1957652778.html

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Прибытие премьера Индии Моди в Россию Премьер Индии Моди прилетел в Россию, его самолет сел во "Внуково" 2024-07-08T14:35 true PT0M18S

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россия, политика, индия, москва, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков