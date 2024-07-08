Премьер-министр Индии прибыл в Россию
Моди прибыл в Россию, его самолет сел в аэропорту Внуково-2
ВНУКОВО-2, 8 июл — РИА Новости. Самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди сел в московском аэропорту Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости.
Из российских официальных лиц его встречали первый вице-премьер Денис Мантуров и замглавы МИД Андрей Руденко.
Моди, выйдя из самолета, сделал руками приветственный жест "намасте" и, спустившись по трапу, пожал Мантурову руку. После этого он послушал исполнение оркестром российского и индийского гимнов, а затем поздоровался с встречающим его заместителем министра иностранных дел. Далее премьер покинул аэропорт.
Визит политика продлится до 9 июля, это его первая поездка в Россию за пять лет. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.
Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, сегодня вечером начнется неформальная часть визита. Первый замглавы МИД Индии Винай Кватра ранее сообщил, что Моди вечером будет присутствовать на частном ужине с Путиным.
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Официальные переговоры пройдут во вторник около полудня. Планируется беседа в узком составе и диалог в формате официального завтрака. При этом не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой. Песков отметил, что на этих встречах ожидается расширенный обмен мнениями, что "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят перспективы развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
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