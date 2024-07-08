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Премьер-министр Индии прибыл в Россию - РИА Новости, 08.07.2024
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14:35 08.07.2024 (обновлено: 16:05 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/modi-1958233399.html
Премьер-министр Индии прибыл в Россию
Премьер-министр Индии прибыл в Россию - РИА Новости, 08.07.2024
Премьер-министр Индии прибыл в Россию
Самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди сел в московском аэропорту Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:35
2024-07-08T16:05
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ВНУКОВО-2, 8 июл — РИА Новости. Самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди сел в московском аэропорту Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости.Из российских официальных лиц его встречали первый вице-премьер Денис Мантуров и замглавы МИД Андрей Руденко.Моди, выйдя из самолета, сделал руками приветственный жест "намасте" и, спустившись по трапу, пожал Мантурову руку. После этого он послушал исполнение оркестром российского и индийского гимнов, а затем поздоровался с встречающим его заместителем министра иностранных дел. Далее премьер покинул аэропорт.Визит политика продлится до 9 июля, это его первая поездка в Россию за пять лет. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, сегодня вечером начнется неформальная часть визита. Первый замглавы МИД Индии Винай Кватра ранее сообщил, что Моди вечером будет присутствовать на частном ужине с Путиным.Официальные переговоры пройдут во вторник около полудня. Планируется беседа в узком составе и диалог в формате официального завтрака. При этом не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой. Песков отметил, что на этих встречах ожидается расширенный обмен мнениями, что "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".Во вторник Моди также проведет встречу с индийской общиной в России, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и посетит павильон "Росатома" на выставке в Москве.Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят перспективы развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
https://ria.ru/20240707/vizit-1958034423.html
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Прибытие премьера Индии Моди в Россию
Премьер Индии Моди прилетел в Россию, его самолет сел во "Внуково"
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россия, политика, индия, москва, владимир путин, нарендра моди, дмитрий песков
Россия, Политика, Индия, Москва, Владимир Путин, Нарендра Моди, Дмитрий Песков
Премьер-министр Индии прибыл в Россию

Моди прибыл в Россию, его самолет сел в аэропорту Внуково-2

Читать ria.ru в
ВНУКОВО-2, 8 июл — РИА Новости. Самолет премьер-министра Индии Нарендры Моди сел в московском аэропорту Внуково-2, передает корреспондент РИА Новости.
Из российских официальных лиц его встречали первый вице-премьер Денис Мантуров и замглавы МИД Андрей Руденко.
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Эксперт указал на важную деталь в визите Моди в Москву
7 июля, 15:17
Моди, выйдя из самолета, сделал руками приветственный жест "намасте" и, спустившись по трапу, пожал Мантурову руку. После этого он послушал исполнение оркестром российского и индийского гимнов, а затем поздоровался с встречающим его заместителем министра иностранных дел. Далее премьер покинул аэропорт.
Визит политика продлится до 9 июля, это его первая поездка в Россию за пять лет. Перед вылетом премьер заявил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.
Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, сегодня вечером начнется неформальная часть визита. Первый замглавы МИД Индии Винай Кватра ранее сообщил, что Моди вечером будет присутствовать на частном ужине с Путиным.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
СМИ назвали цель визита премьера Индии в Россию
Вчера, 10:16
Официальные переговоры пройдут во вторник около полудня. Планируется беседа в узком составе и диалог в формате официального завтрака. При этом не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой. Песков отметил, что на этих встречах ожидается расширенный обмен мнениями, что "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".
Во вторник Моди также проведет встречу с индийской общиной в России, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и посетит павильон "Росатома" на выставке в Москве.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, лидеры двух стран обсудят перспективы развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Межгосударственные отношения России и Индии
Вчера, 00:59
 
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