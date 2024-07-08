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Премьер-министр Индии вылетел в Москву

Премьер-министр Индии вылетел в Москву - РИА Новости, 08.07.2024

Премьер-министр Индии вылетел в Москву

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вылетел в Москву, где будет участвовать в заседании российско-индийского саммита, сообщила его канцелярия. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:23

2024-07-08T09:23

2024-07-08T12:36

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди вылетел в Москву, где будет участвовать в заседании российско-индийского саммита, сообщила его канцелярия.Перед вылетом политик заявил, что с нетерпением ждет встречи с президентом Владимиром Путиным, назвав его другом. Он отметил, что особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией за последние десять лет продвинулось вперед, в том числе в сферах энергетики, безопасности, торговли, инвестиций, здравоохранения, образования, культуры, туризма и межличностных обменов.Ожидается, что самолет премьера Индии прибудет в Москву около 15:00 мск.Первый замглавы МИД Индии Винай Кватра ранее сообщил, что Моди вечером будет присутствовать на частном ужине с Путиным.Во вторник политик проведет встречу с индийской общиной в России, возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и посетит павильон "Росатома" на выставке в Москве. За этим последует беседа лидеров двух стран в узком составе, а после пройдут переговоры на уровне делегаций, возглавляемых руководителями государств.Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, сегодня вечером начнется неформальная часть визита."Сегодня вечером будет неформальное общение двух лидеров, они будут иметь возможность пообщаться со свободной повесткой дня, один на один ", — сказал он.Завтра переговоры начнутся около полудня. Планируется беседа в узком составе и переговоры в формате официального завтрака. При этом не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой.Песков добавил, что ожидается расширенный обмен мнениями во время встреч как в узком, так и в расширенном составе, что "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ".Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, Путин и Моди обсудят перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20240707/vizit-1958034423.html

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Вылет премьер-министра Индии Моди в Москву Премьер-министр Индии Нарендра Моди вылетел в Москву, где проведет переговоры с Путиным. 2024-07-08T09:23 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индия, москва, нарендра моди