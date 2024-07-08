https://ria.ru/20240708/mishustin-1958161590.html

Мишустин поздравил россиян с Днем семьи

Мишустин поздравил россиян с Днем семьи - РИА Новости, 08.07.2024

Мишустин поздравил россиян с Днем семьи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День семьи, любви и верности назвал крепкую и дружную семью одной из главных основ развития и процветания страны,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:38

2024-07-08T10:38

2024-07-08T10:38

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День семьи, любви и верности назвал крепкую и дружную семью одной из главных основ развития и процветания страны, подчеркнул, что власти уделяют вопросам защиты и поддержки семей приоритетное внимание. Поздравление опубликовано на сайте правительства.Он пожелал российским семьям крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия. "Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности. Этот праздник объединяет разные поколения. Он напоминает, что одной из главных основ развития и процветания страны является большая, крепкая и дружная семья, где царят любовь и взаимоуважение, растут счастливые дети", - говорится в поздравлении Мишустина. Он указал, что "государство уделяет приоритетное внимание вопросам защиты, укрепления и поддержки семей, повышению роли материнства и отцовства". Премьер упомянул, что в рамках нынешнего Года семьи в регионах реализуются значимые социальные проекты. "Особое внимание уделяется решению демографических проблем, вопросам медицинского обслуживания, образования, обеспечения жильем и детскими садами. И, конечно, оказанию помощи родным и близким участников СВО", - подчеркнул глава кабмина. Мишустин также назвал гордостью России профессиональные и творческие династии, многодетные семьи. "Ваши успехи, истинные чувства, любовь и верность являются примером для миллионов наших граждан, дарят им надежду на лучшее и уверенность в будущем", - отметил он. -0-

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин