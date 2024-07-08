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Мишустин поздравил россиян с Днем семьи - РИА Новости, 08.07.2024
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10:38 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/mishustin-1958161590.html
Мишустин поздравил россиян с Днем семьи
Мишустин поздравил россиян с Днем семьи - РИА Новости, 08.07.2024
Мишустин поздравил россиян с Днем семьи
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День семьи, любви и верности назвал крепкую и дружную семью одной из главных основ развития и процветания страны,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:38
2024-07-08T10:38
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День семьи, любви и верности назвал крепкую и дружную семью одной из главных основ развития и процветания страны, подчеркнул, что власти уделяют вопросам защиты и поддержки семей приоритетное внимание. Поздравление опубликовано на сайте правительства.Он пожелал российским семьям крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия. "Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности. Этот праздник объединяет разные поколения. Он напоминает, что одной из главных основ развития и процветания страны является большая, крепкая и дружная семья, где царят любовь и взаимоуважение, растут счастливые дети", - говорится в поздравлении Мишустина. Он указал, что "государство уделяет приоритетное внимание вопросам защиты, укрепления и поддержки семей, повышению роли материнства и отцовства". Премьер упомянул, что в рамках нынешнего Года семьи в регионах реализуются значимые социальные проекты. "Особое внимание уделяется решению демографических проблем, вопросам медицинского обслуживания, образования, обеспечения жильем и детскими садами. И, конечно, оказанию помощи родным и близким участников СВО", - подчеркнул глава кабмина. Мишустин также назвал гордостью России профессиональные и творческие династии, многодетные семьи. "Ваши успехи, истинные чувства, любовь и верность являются примером для миллионов наших граждан, дарят им надежду на лучшее и уверенность в будущем", - отметил он. -0-
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил россиян с Днем семьи

Мишустин назвал семью одной из главных основ развития и процветания России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в День семьи, любви и верности назвал крепкую и дружную семью одной из главных основ развития и процветания страны, подчеркнул, что власти уделяют вопросам защиты и поддержки семей приоритетное внимание. Поздравление опубликовано на сайте правительства.
Он пожелал российским семьям крепкого здоровья, счастья, радости и благополучия.
Бал в честь Дня семьи, любви и верности - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Госдуме предложили сделать День семьи, любви и верности выходным
3 июля, 00:05
"Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности. Этот праздник объединяет разные поколения. Он напоминает, что одной из главных основ развития и процветания страны является большая, крепкая и дружная семья, где царят любовь и взаимоуважение, растут счастливые дети", - говорится в поздравлении Мишустина.
Он указал, что "государство уделяет приоритетное внимание вопросам защиты, укрепления и поддержки семей, повышению роли материнства и отцовства". Премьер упомянул, что в рамках нынешнего Года семьи в регионах реализуются значимые социальные проекты.
«
"Особое внимание уделяется решению демографических проблем, вопросам медицинского обслуживания, образования, обеспечения жильем и детскими садами. И, конечно, оказанию помощи родным и близким участников СВО", - подчеркнул глава кабмина.
Мишустин также назвал гордостью России профессиональные и творческие династии, многодетные семьи.
"Ваши успехи, истинные чувства, любовь и верность являются примером для миллионов наших граждан, дарят им надежду на лучшее и уверенность в будущем", - отметил он. -0-
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
В Госдуме исключили введение выплат ко Дню семьи, любви и верности
30 июня, 02:15
 
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