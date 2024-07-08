https://ria.ru/20240708/mironov-1958292783.html

Миронов назвал парламентские выборы во Франции приговором Макрону

Миронов назвал парламентские выборы во Франции приговором Макрону - РИА Новости, 08.07.2024

Миронов назвал парламентские выборы во Франции приговором Макрону

Лидер партии "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов считает, что результаты парламентских выборов во Франции - это приговор милитаристской политике... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:58

2024-07-08T16:58

2024-07-08T16:58

в мире

франция

россия

эммануэль макрон

сергей миронов

парламентские выборы во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934395643_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_d35f72cf593306a43f163fe735a3fca9.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов считает, что результаты парламентских выборов во Франции - это приговор милитаристской политике французского президента Эммануэля Макрона. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны. "Выборы во Франции - приговор милитаристской политике Макрона", - написал Миронов в своем Telegram-канале, отметив, что результаты голосования показали мощный запрос французского общества на перемены.Он также подчеркнул, что запрос идет одновременно и от левых, и от правых, по его словам, и те, и другие против участия страны в украинском конфликте. "Возможно, итоги выборов заставят того же Макрона больше думать о том, как улучшить жизнь в своей стране, а не пакостить в чужой, то есть России. И чем меньше они при этом будут слушать заокеанского дядю, тем лучше будет им самим и всей Европе", - считает лидер СРЗП.

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958205811.html

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, россия, эммануэль макрон, сергей миронов, парламентские выборы во франции