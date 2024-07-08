https://ria.ru/20240708/mironov-1958292783.html
Миронов назвал парламентские выборы во Франции приговором Макрону
Миронов назвал парламентские выборы во Франции приговором Макрону - РИА Новости, 08.07.2024
Миронов назвал парламентские выборы во Франции приговором Макрону
Лидер партии "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов считает, что результаты парламентских выборов во Франции - это приговор милитаристской политике... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:58
2024-07-08T16:58
2024-07-08T16:58
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая России - За правду" Сергей Миронов считает, что результаты парламентских выборов во Франции - это приговор милитаристской политике французского президента Эммануэля Макрона. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны. "Выборы во Франции - приговор милитаристской политике Макрона", - написал Миронов в своем Telegram-канале, отметив, что результаты голосования показали мощный запрос французского общества на перемены.Он также подчеркнул, что запрос идет одновременно и от левых, и от правых, по его словам, и те, и другие против участия страны в украинском конфликте. "Возможно, итоги выборов заставят того же Макрона больше думать о том, как улучшить жизнь в своей стране, а не пакостить в чужой, то есть России. И чем меньше они при этом будут слушать заокеанского дядю, тем лучше будет им самим и всей Европе", - считает лидер СРЗП.
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, сергей миронов, парламентские выборы во франции
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Сергей Миронов, Парламентские выборы во Франции
Миронов назвал парламентские выборы во Франции приговором Макрону
Миронов назвал парламентские выборы приговором милитаристской политике Макрона