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В больницах остаются 19 пострадавших при атаке на Севастополь
В больницах остаются 19 пострадавших при атаке на Севастополь - РИА Новости, 08.07.2024
В больницах остаются 19 пострадавших при атаке на Севастополь
Девятнадцать пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня остаются в стационарах, среди них семь детей, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:48
2024-07-08T17:48
2024-07-08T17:57
севастополь
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
специальная военная операция на украине
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня остаются в стационарах, среди них семь детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."На стационарном лечении остаются 19 пострадавших при атаке украинских националистов на Севастополь, среди них семь детей", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240706/sevastopol-1957834340.html
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В больницах остаются 19 пострадавших при атаке на Севастополь
Минздрав: 19 жертв атаки на Севастополь остаются в больницах, из них семь — дети
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня остаются в стационарах, среди них семь детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"На стационарном лечении остаются 19 пострадавших при атаке украинских националистов на Севастополь, среди них семь детей", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.