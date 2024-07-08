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В больницах остаются 19 пострадавших при атаке на Севастополь - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 08.07.2024 (обновлено: 17:57 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/minzdrav-1958314414.html
В больницах остаются 19 пострадавших при атаке на Севастополь
В больницах остаются 19 пострадавших при атаке на Севастополь - РИА Новости, 08.07.2024
В больницах остаются 19 пострадавших при атаке на Севастополь
Девятнадцать пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня остаются в стационарах, среди них семь детей, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:48
2024-07-08T17:57
севастополь
вооруженные силы украины
обстрел севастополя ракетами atacms
специальная военная операция на украине
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня остаются в стационарах, среди них семь детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."На стационарном лечении остаются 19 пострадавших при атаке украинских националистов на Севастополь, среди них семь детей", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240706/sevastopol-1957834340.html
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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Севастополь, Вооруженные силы Украины, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В больницах остаются 19 пострадавших при атаке на Севастополь

Минздрав: 19 жертв атаки на Севастополь остаются в больницах, из них семь — дети

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня остаются в стационарах, среди них семь детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"На стационарном лечении остаются 19 пострадавших при атаке украинских националистов на Севастополь, среди них семь детей", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.
Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В Севастополе рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ 23 июня
6 июля, 10:20
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныОбстрел Севастополя ракетами ATACMSРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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