https://ria.ru/20240708/minzdrav-1958314414.html

В больницах остаются 19 пострадавших при атаке на Севастополь

В больницах остаются 19 пострадавших при атаке на Севастополь - РИА Новости, 08.07.2024

В больницах остаются 19 пострадавших при атаке на Севастополь

Девятнадцать пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня остаются в стационарах, среди них семь детей, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:48

2024-07-08T17:48

2024-07-08T17:57

севастополь

вооруженные силы украины

обстрел севастополя ракетами atacms

специальная военная операция на украине

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь 23 июня остаются в стационарах, среди них семь детей, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."На стационарном лечении остаются 19 пострадавших при атаке украинских националистов на Севастополь, среди них семь детей", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240706/sevastopol-1957834340.html

севастополь

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севастополь, вооруженные силы украины, обстрел севастополя ракетами atacms, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)