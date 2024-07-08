https://ria.ru/20240708/minoborony-1958318244.html

ВС России уничтожили HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Севастополь 23 июня

ВС России уничтожили HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Севастополь 23 июня - РИА Новости, 08.07.2024

ВС России уничтожили HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Севастополь 23 июня

Российские военные уничтожили пусковые установки HIMARS, которые ВСУ использовали для удара по Севастополю 23 июня, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:58

2024-07-08T17:58

2024-07-08T18:52

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пусковые установки HIMARS, которые ВСУ использовали для удара по Севастополю 23 июня, сообщило Минобороны. "Операторами БПЛА ВС России было вскрыто передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. По месту замаскированных позиций американских РСЗО расчетами ОТРК "Искандер" ВС России был нанесен ракетный удар", — говорится в Telegram-канале ведомства.При ударе удалось уничтожить:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html

https://ria.ru/20240501/mo-1943374362.html

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Минобороны: уничтоженные пусковые установки HIMARS использовались для удара по Севастополю ❗️Уничтоженные пусковые установки HIMARS (об их поражении сообщалось (https://t.me/rian_ru/252465) в сводке) использовались украинскими военными для удара по Севастополю 23 июня, сообщило Минобороны 2024-07-08T17:58 true PT1M45S

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в мире, россия, севастополь, украина, обстрел севастополя ракетами atacms