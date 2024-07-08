Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Севастополь 23 июня - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 08.07.2024 (обновлено: 18:52 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/minoborony-1958318244.html
ВС России уничтожили HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Севастополь 23 июня
ВС России уничтожили HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Севастополь 23 июня - РИА Новости, 08.07.2024
ВС России уничтожили HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Севастополь 23 июня
Российские военные уничтожили пусковые установки HIMARS, которые ВСУ использовали для удара по Севастополю 23 июня, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:58
2024-07-08T18:52
в мире
россия
севастополь
украина
обстрел севастополя ракетами atacms
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958316002_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a763d8c799e79e6010c77d61ce71bca6.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пусковые установки HIMARS, которые ВСУ использовали для удара по Севастополю 23 июня, сообщило Минобороны. &quot;Операторами БПЛА ВС России было вскрыто передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. По месту замаскированных позиций американских РСЗО расчетами ОТРК &quot;Искандер&quot; ВС России был нанесен ракетный удар&quot;, — говорится в Telegram-канале ведомства.При ударе удалось уничтожить:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html
https://ria.ru/20240501/mo-1943374362.html
россия
севастополь
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Минобороны: уничтоженные пусковые установки HIMARS использовались для удара по Севастополю
❗️Уничтоженные пусковые установки HIMARS (об их поражении сообщалось (https://t.me/rian_ru/252465) в сводке) использовались украинскими военными для удара по Севастополю 23 июня, сообщило Минобороны
2024-07-08T17:58
true
PT1M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958316002_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_27933ef9215c2212b755245395ceec42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, севастополь, украина, обстрел севастополя ракетами atacms
В мире, Россия, Севастополь, Украина, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
ВС России уничтожили HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Севастополь 23 июня

МО: ВС РФ уничтожили HIMARS, из которых ВСУ атаковали Севастополь 23 июня

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российские военные уничтожили пусковые установки HIMARS, которые ВСУ использовали для удара по Севастополю 23 июня, сообщило Минобороны.
«

"Операторами БПЛА ВС России было вскрыто передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. По месту замаскированных позиций американских РСЗО расчетами ОТРК "Искандер" ВС России был нанесен ракетный удар", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Летчик дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, который пытались угнать украинские спецслужбы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Летчик ВКС рассказал подробности о попытке угона Ту-22М3 на Украину
Вчера, 11:48
При ударе удалось уничтожить:
  • три пусковые установки РСЗО М142 HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS;
  • до десяти иностранных специалистов, обслуживавших американские РСЗО.

В полдень 23 июня ВСУ нанесли по Севастополю ракетный удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда.

Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Травмы получили 153 человека, среди них 27 несовершеннолетних.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Ракетный удар по позициям РСЗО HIMARS на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Российские военные уничтожили две HIMARS под Купянском, сообщил источник
1 мая, 22:25
 
В миреРоссияСевастопольУкраинаОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала