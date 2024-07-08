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Минэнерго обсудило безопасность объектов ТЭК на Кубани - РИА Новости, 08.07.2024
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22:55 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/minenergo-1958380019.html
Минэнерго обсудило безопасность объектов ТЭК на Кубани
Минэнерго обсудило безопасность объектов ТЭК на Кубани - РИА Новости, 08.07.2024
Минэнерго обсудило безопасность объектов ТЭК на Кубани
Минэнерго России провело совещание с представителями компаний и органами власти Краснодарского края, где обсуждались вопросы обеспечения информационной... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:55
2024-07-08T22:55
краснодарский край
россия
волгоградская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минэнерго России провело совещание с представителями компаний и органами власти Краснодарского края, где обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, сообщает министерство. "Минэнерго провело совещание по вопросам безопасности объектов ТЭК в Краснодарском крае. Совместно с представителями компаний и органами власти региона были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства. Кроме того, Минэнерго обсудило с компаниями и властями региона изменения, внесенные в перечень потенциальных угроз для объектов ТЭК. В частности, их защите от атак с использованием беспилотников. Ранее аналогичные мероприятия проводились в Белгородской, Курской, Воронежской, Ленинградской и Волгоградской областях.
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краснодарский край, россия, волгоградская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Краснодарский край, Россия, Волгоградская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго обсудило безопасность объектов ТЭК на Кубани

Минэнерго обсудило с компаниями и властями Кубани безопасность объектов ТЭК

© Фото : Завод "ЭлектроМоноблок" (СЭЗЭМ)Развитие российского ТЭК
Развитие российского ТЭК - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Завод "ЭлектроМоноблок" (СЭЗЭМ)
Развитие российского ТЭК . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минэнерго России провело совещание с представителями компаний и органами власти Краснодарского края, где обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, сообщает министерство.
«
"Минэнерго провело совещание по вопросам безопасности объектов ТЭК в Краснодарском крае. Совместно с представителями компаний и органами власти региона были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства.
Кроме того, Минэнерго обсудило с компаниями и властями региона изменения, внесенные в перечень потенциальных угроз для объектов ТЭК. В частности, их защите от атак с использованием беспилотников.
Ранее аналогичные мероприятия проводились в Белгородской, Курской, Воронежской, Ленинградской и Волгоградской областях.
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Краснодарский крайРоссияВолгоградская областьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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