https://ria.ru/20240708/minenergo-1958380019.html
Минэнерго обсудило безопасность объектов ТЭК на Кубани
Минэнерго обсудило безопасность объектов ТЭК на Кубани - РИА Новости, 08.07.2024
Минэнерго обсудило безопасность объектов ТЭК на Кубани
Минэнерго России провело совещание с представителями компаний и органами власти Краснодарского края, где обсуждались вопросы обеспечения информационной... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:55
2024-07-08T22:55
2024-07-08T22:55
краснодарский край
россия
волгоградская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минэнерго России провело совещание с представителями компаний и органами власти Краснодарского края, где обсуждались вопросы обеспечения информационной безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, сообщает министерство. "Минэнерго провело совещание по вопросам безопасности объектов ТЭК в Краснодарском крае. Совместно с представителями компаний и органами власти региона были рассмотрены вопросы обеспечения информационной безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства. Кроме того, Минэнерго обсудило с компаниями и властями региона изменения, внесенные в перечень потенциальных угроз для объектов ТЭК. В частности, их защите от атак с использованием беспилотников. Ранее аналогичные мероприятия проводились в Белгородской, Курской, Воронежской, Ленинградской и Волгоградской областях.
https://ria.ru/20240627/grossi-1955969776.html
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краснодарский край, россия, волгоградская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Краснодарский край, Россия, Волгоградская область, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Минэнерго обсудило безопасность объектов ТЭК на Кубани
Минэнерго обсудило с компаниями и властями Кубани безопасность объектов ТЭК