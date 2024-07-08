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Контактов по возобновлению зерновой сделки нет, заявили в МИД
Контактов по возобновлению зерновой сделки нет, заявили в МИД - РИА Новости, 08.07.2024
Контактов по возобновлению зерновой сделки нет, заявили в МИД
Реальных контактов по вопросу возможного возобновления зерновой сделки в новом формате нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:21
2024-07-08T13:21
2024-07-08T13:21
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Реальных контактов по вопросу возможного возобновления зерновой сделки в новом формате нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Идеи, которые высказываются нашими партнерами, они известны. Но реальных контактов по этому вопросу нет", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас возобновление зерновой сделки в новом формате, при котором зерно бы шло в страны Африки. Вершинин напомнил, что российское зерно и удобрения всегда направлялись в страны, которые наиболее нуждались в этом. "Сегодня контактов нет. Идеи высказываются, но при этом мы напоминаем, что то, что существовало, в том числе, в плане реализации черноморской инициативы, использовалось Киевом, в том числе, для подготовки террористических акций", - сказал замминистра.
https://ria.ru/20240611/sdelka-1952278129.html
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Экономика, Россия, Африка, Киев, Сергей Вершинин, Украина, В мире
Контактов по возобновлению зерновой сделки нет, заявили в МИД
Замглавы МИД Вершинин: реальных контактов по зерновой сделке в новом формате нет