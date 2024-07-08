https://ria.ru/20240708/mchs-1958325105.html
В бухте Инал на Кубани полностью потушили пожар
В бухте Инал на Кубани полностью потушили пожар - РИА Новости, 08.07.2024
В бухте Инал на Кубани полностью потушили пожар
Спасатели полностью потушили пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани на площади 1,2 гектара, сообщили в понедельник в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:15
2024-07-08T18:15
2024-07-08T19:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Спасатели полностью потушили пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Кубани на площади 1,2 гектара, сообщили в понедельник в краевом ГУ МЧС."Природный пожар в Туапсинском районе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.В понедельник утром спасатели локализовали пожар на площади 1,2 гектара.Ранее сообщалось, что спасатели тушат сухую траву в бухте Инал в Туапсинском районе, площадь возгорания составляла около 3 тысяч квадратных метров. Отмечалось, что угрозы частным домам нет. По данным оперштаба Кубани, для тушения пожара был привлечён вертолет Ка-32. Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщал, что около сотни человек были эвакуированы из четырёх баз отдыха.
https://ria.ru/20240708/spasateli-1958191543.html
туапсинский район
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсинский район
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туапсинский район
В бухте Инал на Кубани полностью потушили пожар
МЧС: в бухте Инал на Кубани полностью потушили пожар