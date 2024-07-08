https://ria.ru/20240708/mchs-1958125935.html
На водоемах за сутки погибли более 50 человек, в том числе семь детей
На водоемах за сутки погибли более 50 человек, в том числе семь детей - РИА Новости, 08.07.2024
На водоемах за сутки погибли более 50 человек, в том числе семь детей
Более 50 человек, в том числе семь детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T07:40
2024-07-08T07:40
2024-07-08T07:56
россия
челябинская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарское
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 50 человек, в том числе семь детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России. "МЧС России: 52 человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки. В том числе семь детей. Всего 60 происшествий зарегистрировано на водных объектах за прошедшие сутки", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет МЧС, тела утонувших детей были найдены в Иркутской и Челябинской областях. Кроме того, несколько мужчин утонули в Кировской, Самарской, Челябинской областях, а также в Чувашии, Бурятии и в Костроме.
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россия
челябинская область
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россия, челябинская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарское
Россия, Челябинская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Самарское
На водоемах за сутки погибли более 50 человек, в том числе семь детей
МЧС: на водоемах за сутки погибли более 50 человек, в том числе семь детей