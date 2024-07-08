https://ria.ru/20240708/mchs-1958125935.html

На водоемах за сутки погибли более 50 человек, в том числе семь детей

На водоемах за сутки погибли более 50 человек, в том числе семь детей - РИА Новости, 08.07.2024

На водоемах за сутки погибли более 50 человек, в том числе семь детей

Более 50 человек, в том числе семь детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T07:40

2024-07-08T07:40

2024-07-08T07:56

россия

челябинская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарское

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 50 человек, в том числе семь детей, погибли на водоемах в России за минувшие сутки, сообщает МЧС России. "МЧС России: 52 человека погибли на водоемах страны за прошедшие сутки. В том числе семь детей. Всего 60 происшествий зарегистрировано на водных объектах за прошедшие сутки", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет МЧС, тела утонувших детей были найдены в Иркутской и Челябинской областях. Кроме того, несколько мужчин утонули в Кировской, Самарской, Челябинской областях, а также в Чувашии, Бурятии и в Костроме.

https://ria.ru/20240707/podrostki-1958038688.html

россия

челябинская область

самарское

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россия, челябинская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарское