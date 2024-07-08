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Забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил Котяков - РИА Новости, 08.07.2024
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21:51 08.07.2024 (обновлено: 23:57 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/matkapital-1958372321.html
Забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил Котяков
Забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил Котяков - РИА Новости, 08.07.2024
Забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил Котяков
Воспользоваться возможностью забрать остатки материнского капитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:51
2024-07-08T23:57
общество
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
материнский капитал
россия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Воспользоваться возможностью забрать остатки материнского капитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.&quot;На текущий день более чем у 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее десяти тысяч рублей. Сейчас такие средства можно направить на накопительную пенсию матери&quot;, — подчеркнул он.Котяков напомнил, что, согласно решению президента, в ближайшее время будут подготовлены поправки в законодательство, которые позволят забирать неиспользованный остаток до десяти тысяч рублей в виде единовременной выплаты.По словам министра, всем семьям, имеющим такие остатки, Социальный фонд направит уведомление о возможности их получить. К уведомлению приложат предзаполненное заявление для уточнения реквизитов.Ранее в понедельник Владимир Путин на встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать десять тысяч рублей из материнского капитала на сбор детей в школу. Как пояснил президент, власти в курсе ситуации, что после того, как люди расходуют основную часть маткапитала, остается какая-то сумма, "с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя".Как сообщала в начале июля вице-премьер Татьяна Голикова, все действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, останутся в нацпроекте "Семья". К ним относятся материнский капитал, единое пособие на ребенка от рождения до 17 лет, социальный контракт, семейная ипотека, выплата многодетным на погашение ипотечного кредита и другие.Национальный проект "Семья" начнет работать с 1 января 2025 года.
https://ria.ru/20240708/zakon-1958288113.html
https://ria.ru/20240708/golikova-1958321547.html
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общество, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), материнский капитал, россия
Общество, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Материнский капитал, Россия
Забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил Котяков

Котяков заявил, что забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Женщина с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Воспользоваться возможностью забрать остатки материнского капитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
«

"На текущий день более чем у 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее десяти тысяч рублей. Сейчас такие средства можно направить на накопительную пенсию матери", — подчеркнул он.

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Котяков напомнил, что, согласно решению президента, в ближайшее время будут подготовлены поправки в законодательство, которые позволят забирать неиспользованный остаток до десяти тысяч рублей в виде единовременной выплаты.
По словам министра, всем семьям, имеющим такие остатки, Социальный фонд направит уведомление о возможности их получить. К уведомлению приложат предзаполненное заявление для уточнения реквизитов.
Ранее в понедельник Владимир Путин на встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать десять тысяч рублей из материнского капитала на сбор детей в школу. Как пояснил президент, власти в курсе ситуации, что после того, как люди расходуют основную часть маткапитала, остается какая-то сумма, "с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя".
Как сообщала в начале июля вице-премьер Татьяна Голикова, все действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, останутся в нацпроекте "Семья". К ним относятся материнский капитал, единое пособие на ребенка от рождения до 17 лет, социальный контракт, семейная ипотека, выплата многодетным на погашение ипотечного кредита и другие.
Национальный проект "Семья" начнет работать с 1 января 2025 года.
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ОбществоАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Материнский капиталРоссия
 
 
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