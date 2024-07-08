https://ria.ru/20240708/matkapital-1958372321.html

Забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил Котяков

Забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил Котяков - РИА Новости, 08.07.2024

Забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил Котяков

Воспользоваться возможностью забрать остатки материнского капитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:51

2024-07-08T21:51

2024-07-08T23:57

общество

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

материнский капитал

россия

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Воспользоваться возможностью забрать остатки материнского капитала смогут свыше 730 тысяч семей, заявил глава Минтруда Антон Котяков."На текущий день более чем у 730 тысяч семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребенка, остались суммы менее десяти тысяч рублей. Сейчас такие средства можно направить на накопительную пенсию матери", — подчеркнул он.Котяков напомнил, что, согласно решению президента, в ближайшее время будут подготовлены поправки в законодательство, которые позволят забирать неиспользованный остаток до десяти тысяч рублей в виде единовременной выплаты.По словам министра, всем семьям, имеющим такие остатки, Социальный фонд направит уведомление о возможности их получить. К уведомлению приложат предзаполненное заявление для уточнения реквизитов.Ранее в понедельник Владимир Путин на встрече с семьями — финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное" предложил разрешить использовать десять тысяч рублей из материнского капитала на сбор детей в школу. Как пояснил президент, власти в курсе ситуации, что после того, как люди расходуют основную часть маткапитала, остается какая-то сумма, "с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя".Как сообщала в начале июля вице-премьер Татьяна Голикова, все действующие меры поддержки семей, доказавшие свою эффективность, останутся в нацпроекте "Семья". К ним относятся материнский капитал, единое пособие на ребенка от рождения до 17 лет, социальный контракт, семейная ипотека, выплата многодетным на погашение ипотечного кредита и другие.Национальный проект "Семья" начнет работать с 1 января 2025 года.

https://ria.ru/20240708/zakon-1958288113.html

https://ria.ru/20240708/golikova-1958321547.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), материнский капитал, россия