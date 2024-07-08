https://ria.ru/20240708/mask-1958382662.html

Маск рассказал, зачем власти хотели впустить в страну нелегальных мигрантов

Маск рассказал, зачем власти хотели впустить в страну нелегальных мигрантов - РИА Новости, 08.07.2024

Маск рассказал, зачем власти хотели впустить в страну нелегальных мигрантов

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил, что действующие власти США планировали впустить в страну как можно больше нелегальных... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:20

2024-07-08T23:20

2024-07-08T23:20

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илон маск

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил, что действующие власти США планировали впустить в страну как можно больше нелегальных мигрантов, чтобы те могли проголосовать на президентских выборах в ноябре. Предприниматель выразил такое мнение в ответ на пост спикера палаты представителей США Майка Джонсона в соцсети X, который заявил, что Демократическая партия хочет "сделать избирателей" из нелегальных иммигрантов. "Все это время целью (действующих властей США - ред.) было впустить как можно больше нелегальных мигрантов, которые могли бы голосовать", - написал Маск в соцсети X. В апреле спикер палаты Майк Джонсон сообщал, что республиканцы палаты представителей США предложили законопроект, который требует от избирателей доказывать перед выборами, что у них есть американское гражданство. Джонсон обвинил действующую демократическую администрацию Джо Байдена в использовании кризиса на границе для увеличения своей избирательной базы за счет нелегальных мигрантов. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.

https://ria.ru/20240509/ssha-1944864681.html

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в мире, сша, майк джонсон, джо байден, илон маск, президентские выборы в сша