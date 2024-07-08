https://ria.ru/20240708/malina-1958118022.html
Врач назвала допустимую порцию малины
Врач назвала допустимую порцию малины - РИА Новости, 08.07.2024
Врач назвала допустимую порцию малины
Взрослому человеку рекомендуется употреблять до 400 граммов малины в сутки, дети, в свою очередь, могут съесть до 200 граммов ягоды в день, сообщила РИА Новости РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T03:06
2024-07-08T03:06
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрослому человеку рекомендуется употреблять до 400 граммов малины в сутки, дети, в свою очередь, могут съесть до 200 граммов ягоды в день, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "С ягодой малиной лучше не перебарщивать, а соблюдать меру. Взрослым можно есть до 400 граммов ягоды в сутки, детям - по 160-200 граммов. Эти нормативы действительны при условии, что у человека нет аллергии на малину или каких-то других медицинских противопоказаний", - отметила Сухорукова. Врач напомнила, что в топ-5 полезных свойств малины входят: улучшение работы мозга, снижение сахара в крови, поддержание здоровья сердца, улучшение работы органов пищеварения, почек, печени и желчного пузыря, уменьшение риска развития артрита. Также малина активно используется как потогонное средство при простуде. "Однако при ряде заболеваний ягоду лучше исключить из рациона. Нельзя есть малину людям с гастритами, язвой и колитом, не рекомендуется малина и при подагре. Если есть камни в почках, о малине придется забыть - мочегонный эффект "сдвинет" камни и принесет немало проблем. А еще малина - аллерген и может вызвать крапивницу даже у того, кто никогда не сталкивался с аллергией, потому лучше не съедать за один раз слишком много", - добавила Сухорукова.
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общество, московская область (подмосковье), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Общество, Московская область (Подмосковье), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Врач назвала допустимую порцию малины
Гастроэнтеролог Сухорукова: взрослым стоит есть до 400 граммов малины в сутки
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрослому человеку рекомендуется употреблять до 400 граммов малины в сутки, дети, в свою очередь, могут съесть до 200 граммов ягоды в день, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
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"С ягодой малиной лучше не перебарщивать, а соблюдать меру. Взрослым можно есть до 400 граммов ягоды в сутки, детям - по 160-200 граммов. Эти нормативы действительны при условии, что у человека нет аллергии на малину или каких-то других медицинских противопоказаний", - отметила Сухорукова.
Врач напомнила, что в топ-5 полезных свойств малины входят: улучшение работы мозга, снижение сахара в крови, поддержание здоровья сердца, улучшение работы органов пищеварения, почек, печени и желчного пузыря, уменьшение риска развития артрита. Также малина активно используется как потогонное средство при простуде.
"Однако при ряде заболеваний ягоду лучше исключить из рациона. Нельзя есть малину людям с гастритами, язвой и колитом, не рекомендуется малина и при подагре. Если есть камни в почках, о малине придется забыть - мочегонный эффект "сдвинет" камни и принесет немало проблем. А еще малина - аллерген и может вызвать крапивницу даже у того, кто никогда не сталкивался с аллергией, потому лучше не съедать за один раз слишком много", - добавила Сухорукова.