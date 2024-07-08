https://ria.ru/20240708/makron-1958127958.html

Выборы во Франции закончились поражением для Макрона, заявил Володин

Выборы во Франции закончились поражением для Макрона, заявил Володин - РИА Новости, 08.07.2024

Выборы во Франции закончились поражением для Макрона, заявил Володин

Результаты досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, закончились для него поражением, написал... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T08:04

2024-07-08T08:04

2024-07-08T11:20

франция

парламентские выборы во франции

в мире

эммануэль макрон

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Результаты досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, закончились для него поражением, написал спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Макрону указали на дверь. Итоги досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе самого Макрона, закончились для него поражением", - заявил Володин.Он добавил, что граждане Франции "готовы были голосовать за кого угодно, но лишь бы не за Макрона". В этом случае не помогли политтехнологические уловки и снятие кандидатов."Во Франции развернулась борьба за власть. Партия-победитель требует передать ей в руки формирование правительства", - считает председатель ГД.Он добавил, что проигрыш, как в случае с президентом Франции Эммануэлем Макроном, ждет всех действующих европейских глав и США, вмешивающихся в дела других стран."Подобная участь ждет всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств. В то время как их граждане требуют заняться решением внутренних проблем и развитием национальных экономик", - написал Володин.Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Parisien.Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, парламентские выборы во франции, в мире, эммануэль макрон