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Выборы во Франции закончились поражением для Макрона, заявил Володин - РИА Новости, 08.07.2024
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08:04 08.07.2024 (обновлено: 11:20 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/makron-1958127958.html
Выборы во Франции закончились поражением для Макрона, заявил Володин
Выборы во Франции закончились поражением для Макрона, заявил Володин - РИА Новости, 08.07.2024
Выборы во Франции закончились поражением для Макрона, заявил Володин
Результаты досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, закончились для него поражением, написал... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T08:04
2024-07-08T11:20
франция
парламентские выборы во франции
в мире
эммануэль макрон
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Результаты досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, закончились для него поражением, написал спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Макрону указали на дверь. Итоги досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе самого Макрона, закончились для него поражением", - заявил Володин.Он добавил, что граждане Франции "готовы были голосовать за кого угодно, но лишь бы не за Макрона". В этом случае не помогли политтехнологические уловки и снятие кандидатов."Во Франции развернулась борьба за власть. Партия-победитель требует передать ей в руки формирование правительства", - считает председатель ГД.Он добавил, что проигрыш, как в случае с президентом Франции Эммануэлем Макроном, ждет всех действующих европейских глав и США, вмешивающихся в дела других стран."Подобная участь ждет всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств. В то время как их граждане требуют заняться решением внутренних проблем и развитием национальных экономик", - написал Володин.Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Parisien.Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html
https://ria.ru/20240707/smi-1958094656.html
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франция, парламентские выборы во франции, в мире, эммануэль макрон
Франция, Парламентские выборы во Франции, В мире, Эммануэль Макрон
Выборы во Франции закончились поражением для Макрона, заявил Володин

Володин связал поражение коалиции Макрона с вмешательством в дела других стран

© AP Photo / Mohammed BadraПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке. 7 июля 2024
Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Mohammed Badra
Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке. 7 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Результаты досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, закончились для него поражением, написал спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Макрону указали на дверь. Итоги досрочных выборов во Франции, которые были объявлены по инициативе самого Макрона, закончились для него поражением", - заявил Володин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
С Францией покончено
Вчера, 23:23
Он добавил, что граждане Франции "готовы были голосовать за кого угодно, но лишь бы не за Макрона". В этом случае не помогли политтехнологические уловки и снятие кандидатов.
"Во Франции развернулась борьба за власть. Партия-победитель требует передать ей в руки формирование правительства", - считает председатель ГД.
Он добавил, что проигрыш, как в случае с президентом Франции Эммануэлем Макроном, ждет всех действующих европейских глав и США, вмешивающихся в дела других стран.
"Подобная участь ждет всех действующих европейских глав и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других государств. В то время как их граждане требуют заняться решением внутренних проблем и развитием национальных экономик", - написал Володин.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время прибытия на избирательный участок в Ле Тук, Франция. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Макрон отказался от обращения к нации на фоне первых данных exit poll
Вчера, 21:58
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" Жана-Люка Меланшона одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 174 места в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Parisien.
Второе место во Франции заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 156 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.
Лидер левого блока Меланшон в обращении к сторонникам заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен признать поражение на выборах, отправить в отставку действующего премьера Габриэля Атталя и позволить левой коалиции сформировать новый кабинет министров. По словам политика, левые готовы в новом правительстве реализовывать собственную политическую программу и исключают союз с оппонентами из коалиции Макрона.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступает с речью после второго тура выборов в законодательные органы. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
СМИ: объявивший об отставке премьер Франции Атталь прошел в парламент
01:53
 
ФранцияПарламентские выборы во ФранцииВ миреЭммануэль Макрон
 
 
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