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Макрон поздравил Олланда с избранием в парламент Франции, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
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00:16 08.07.2024 (обновлено: 11:05 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/makron-1958110112.html
Макрон поздравил Олланда с избранием в парламент Франции, сообщили СМИ
Макрон поздравил Олланда с избранием в парламент Франции, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2024
Макрон поздравил Олланда с избранием в парламент Франции, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил своего предшественника на посту главы государства Франсуа Олланда с избранием в парламент страны по итогам второго... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T00:16
2024-07-08T11:05
в мире
франция
франсуа олланд
эммануэль макрон
габриэль атталь
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил своего предшественника на посту главы государства Франсуа Олланда с избранием в парламент страны по итогам второго тура внеочередных выборов, сообщает газета Figaro. "Эммануэль Макрон вечером позвонил Франсуа Олланду, чтобы поздравить его", - сообщает Figaro со ссылкой на источники. Ранее телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков сообщил, что Олланд одерживает победу во втором туре выборов во Франции в департаменте Коррез и проходит в парламент страны. Сам Олланд в эфире BFM TV сообщил, что не претендует на пост главы правительства Франции на фоне решения премьер-министра Габриэля Атталя подать в отставку. Согласно предварительным результатам выборов во Франции, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который, предварительно, получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.
https://ria.ru/20240622/makronizm-1954758892.html
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
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в мире, франция, франсуа олланд, эммануэль макрон, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Парламентские выборы во Франции — 2024
Макрон поздравил Олланда с избранием в парламент Франции, сообщили СМИ

Figaro: Макрон поздравил экс-президента Олланда с избранием в парламент Франции

© AFP 2024 / PASCAL LACHENAUDБывший президент Франции и новоизбранный член парламента от социалистов Франсуа Олланд выступает с речью после первых результатов второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Тюле. 7 июля 2024
Бывший президент Франции и новоизбранный член парламента от социалистов Франсуа Олланд выступает с речью после первых результатов второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Тюле. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AFP 2024 / PASCAL LACHENAUD
Бывший президент Франции и новоизбранный член парламента от социалистов Франсуа Олланд выступает с речью после первых результатов второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Тюле. 7 июля 2024
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил своего предшественника на посту главы государства Франсуа Олланда с избранием в парламент страны по итогам второго тура внеочередных выборов, сообщает газета Figaro.
"Эммануэль Макрон вечером позвонил Франсуа Олланду, чтобы поздравить его", - сообщает Figaro со ссылкой на источники.
Экс президент Франции Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Макронизму во Франции пришел конец, заявил Олланд
22 июня, 17:59
Ранее телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков сообщил, что Олланд одерживает победу во втором туре выборов во Франции в департаменте Коррез и проходит в парламент страны. Сам Олланд в эфире BFM TV сообщил, что не претендует на пост главы правительства Франции на фоне решения премьер-министра Габриэля Атталя подать в отставку.
Согласно предварительным результатам выборов во Франции, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который, предварительно, получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение
11 января, 08:00
 
В миреФранцияФрансуа ОлландЭммануэль МакронГабриэль АттальПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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