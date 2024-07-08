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Биография Сергея Липилина - РИА Новости, 08.07.2024
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14:44 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/lipilin-1958236233.html
Биография Сергея Липилина
Биография Сергея Липилина - РИА Новости, 08.07.2024
Биография Сергея Липилина
Вице-адмирал Сергей Владимирович Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:44
2024-07-08T14:44
справки
безопасность
нижнеудинск
иркутская область
россия
вмф рф
балтийский флот вмф россии
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Вице-адмирал Сергей Владимирович Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области.В 1987 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище. В 2002 году – Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова (ныне ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"). В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.Офицерскую службу начал в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "Ретивый" на Тихоокеанском флоте.Командовал эскадренными миноносцами "Безбоязненный" и "Быстрый".В 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера "Варяг".С 2008 по 2009 год командовал 36-й дивизией ракетных кораблей Тихоокеанского флота.С 2009 по 2010 год проходил службу командиром 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.С 2014 по 2018 год — командующий войсками и силами на Северо-Востоке России.С 2018 по 2021 год проходил службу в должности заместителя командующего Черноморским флотом.В апреле 2021 года был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом.8 июля 2024 года стало известно, что Сергей Липилин назначен командующим Балтийским флотом.Вице-адмирал (2019).Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени и другими наградами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
нижнеудинск
иркутская область
россия
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справки, безопасность, нижнеудинск, иркутская область, россия, вмф рф, балтийский флот вмф россии
Справки, Безопасность, Нижнеудинск, Иркутская область, Россия, ВМФ РФ, Балтийский флот ВМФ России

Биография Сергея Липилина

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкВице-адмирал Сергей Липилин
Вице-адмирал Сергей Липилин - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Вице-адмирал Сергей Липилин
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Вице-адмирал Сергей Владимирович Липилин родился 26 августа 1965 года в городе Нижнеудинске Иркутской области.
В 1987 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище. В 2002 году – Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова (ныне ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова"). В 2012 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Офицерскую службу начал в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "Ретивый" на Тихоокеанском флоте.
Командовал эскадренными миноносцами "Безбоязненный" и "Быстрый".
В 2004 году был назначен командиром гвардейского ракетного крейсера "Варяг".
С 2008 по 2009 год командовал 36-й дивизией ракетных кораблей Тихоокеанского флота.
С 2009 по 2010 год проходил службу командиром 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.
С 2014 по 2018 год — командующий войсками и силами на Северо-Востоке России.
С 2018 по 2021 год проходил службу в должности заместителя командующего Черноморским флотом.
В апреле 2021 года был назначен начальником штаба – первым заместителем командующего Балтийским флотом.
8 июля 2024 года стало известно, что Сергей Липилин назначен командующим Балтийским флотом.
Вице-адмирал (2019).
Награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени и другими наградами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиБезопасностьНижнеудинскИркутская областьРоссияВМФ РФБалтийский флот ВМФ России
 
 
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