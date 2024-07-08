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Лидер "Национального объединения" рассказал об ожиданиях на год - РИА Новости, 08.07.2024
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16:49 08.07.2024 (обновлено: 16:50 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/lider-1958289937.html
Лидер "Национального объединения" рассказал об ожиданиях на год
Лидер "Национального объединения" рассказал об ожиданиях на год - РИА Новости, 08.07.2024
Лидер "Национального объединения" рассказал об ожиданиях на год
Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла ожидает год политической нестабильности во Франции после выборов в парламент, обвиняя в этом сторонников... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:49
2024-07-08T16:50
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла ожидает год политической нестабильности во Франции после выборов в парламент, обвиняя в этом сторонников президента Эммануэля Макрона и коалицию левых партий. "Сделка на выборах между макронистами и крайне левыми погружает страну в период нестабильности, что беспокоит французов. Это не только лишает их политической альтернативы, но и не дает возможности решения повседневных проблем. В течение года с институциональной точки зрения страна будет парализована или как минимум замедлена", - сказал Барделла журналистам в Париже. Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По предварительным данным, коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу, получив 181 место из 577. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место, получив 143 мандата. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. При этом правые получили гораздо меньше мест в парламенте, чем показывали опросы. Сторонники Макрона и левых смогли "блокировать правых" в ряде избирательных округов во втором туре. Голоса снявшихся с предвыборной гонки кандидатов, пришедших третьими в первом туре, перешли к кандидату от левых или коалиции Макрона в "дуэлях" с кандидатами от партии Барделла и Марин Ле Пен.
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html
https://ria.ru/20240708/frantsiya-1958205811.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
Лидер "Национального объединения" рассказал об ожиданиях на год

Лидер "Национального объединения" Барделла ожидает год нестабильности во Франции

CC BY 2.0 / European Parliament / Жордан Барделла
Жордан Барделла - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
CC BY 2.0 / European Parliament /
Жордан Барделла. Архивное фото
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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. Лидер "Национального объединения" Жордан Барделла ожидает год политической нестабильности во Франции после выборов в парламент, обвиняя в этом сторонников президента Эммануэля Макрона и коалицию левых партий.
«
"Сделка на выборах между макронистами и крайне левыми погружает страну в период нестабильности, что беспокоит французов. Это не только лишает их политической альтернативы, но и не дает возможности решения повседневных проблем. В течение года с институциональной точки зрения страна будет парализована или как минимум замедлена", - сказал Барделла журналистам в Париже.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
С Францией покончено
7 июля, 23:23
Во Франции в воскресенье состоялось голосование во втором туре внеочередных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента). По предварительным данным, коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу, получив 181 место из 577. Второе место заняла коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получив 168 мандатов. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место, получив 143 мандата.
Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. При этом правые получили гораздо меньше мест в парламенте, чем показывали опросы. Сторонники Макрона и левых смогли "блокировать правых" в ряде избирательных округов во втором туре. Голоса снявшихся с предвыборной гонки кандидатов, пришедших третьими в первом туре, перешли к кандидату от левых или коалиции Макрона в "дуэлях" с кандидатами от партии Барделла и Марин Ле Пен.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Столкнулись с невиданным. Макрон поставил Францию перед эпохальным выбором
Вчера, 13:33
 
В миреФранцияПарижЭммануэль МакронПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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