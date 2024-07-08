https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html
Летчик ВКС рассказал подробности о попытке угона Ту-22М3 на Украину
Летчик ВКС рассказал подробности о попытке угона Ту-22М3 на Украину - РИА Новости, 08.07.2024
Летчик ВКС рассказал подробности о попытке угона Ту-22М3 на Украину
Спецслужбы киевского режима обещали переправить на Украину семью летчика ВКС России, которого пытались завербовать для угона стратегического бомбардировщика... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T11:48
2024-07-08T11:48
2024-07-08T14:35
россия
турция
молдавия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
воздушно-космические силы россии
ту-22м3
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958160458_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a1c38494350e4823dafe2fe9e526605.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Спецслужбы киевского режима обещали переправить на Украину семью летчика ВКС России, которого пытались завербовать для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, об этом пилот рассказал на видео ФСБ, обнародованном телеканалом "Россия 1". "Моя семья, по их планам, должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (украинская разведка. — Прим. ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о (Западной. — Прим. ред.) Европе", — сказал летчик.Пилот подчеркнул, что все обещания представителей киевского режима выглядели неправдоподобно."Впрочем, какая разница? Они их просто собирались украсть и держать у себя", — добавил он. Украинские спецслужбы также сделали его жене карту поляка и открыли его семье счет в польском банке. Но при этом договор обслуживания оформили на Украине.На опубликованном видео показаны, в частности, итальянские и польские документы, в том числе паспорта, предназначавшиеся для летчика и его семьи."Очевидно, что украинская разведка действовала при участии спецслужб НАТО, без которых было бы невозможно оформить польские и итальянские документы", — прокомментировал это оперативный сотрудник ФСБ, слова которого также приводит телеканал.ФСБ сегодня сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу российского бомбардировщика Ту-22М3. Спецслужбы киевского режима через Telegram пытались завербовать российского военного летчика и склонить его к перелету и посадке самолета на территории республики. За это пилоту предлагали три миллиона долларов и предоставление итальянского гражданства. При этом представитель Украины при общении с летчиком, пытаясь вынудить его пойти на сотрудничество, также угрожал членам его семьи.Кроме того, сотрудник киевских спецслужб требовал поджечь авиатехнику и передать данные самолетов — бортовые номера, техническое состояние и график техобслуживания.Пилот незамедлительно сообщил о попытке вербовки командованию, в результате чего контрразведчики провели оперативную игру и получили сведения, благодаря которым российские военные нанесли успешный удар по аэродрому ВСУ Озерное.
https://ria.ru/20240708/fsb-1958187620.html
https://ria.ru/20240708/fsb-1958191210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958160458_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1dcef322ef709c44d72d8a567944d261.jpg
Российский летчик о попытке ВСУ угнать боевой самолет
Украинская разведка хотела угнать российский самолет-носитель ядерного оружия, следует из видео, предоставленного ФСБ. От летчика ВКС РФ в Киеве хотели получить данные о российских боевых самолетах, в том числе бортовые номера, также угрожали ему и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику, сообщили в российской спецслужбе.
Российский летчик о попытке ВСУ угнать самолет
2024-07-08T11:48
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, молдавия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), воздушно-космические силы россии, ту-22м3, происшествия
Россия, Турция, Молдавия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Воздушно-космические силы России, Ту-22М3, Происшествия
Летчик ВКС рассказал подробности о попытке угона Ту-22М3 на Украину
Летчик ВКС рассказал, какой план отхода после угона Ту-22М3 предлагали его семье
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
Спецслужбы киевского режима обещали переправить на Украину семью летчика ВКС России, которого пытались завербовать для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, об этом пилот рассказал на видео ФСБ
, обнародованном телеканалом "Россия 1"
.
«
"Моя семья, по их планам, должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (украинская разведка. — Прим. ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о (Западной. — Прим. ред.) Европе", — сказал летчик.
Пилот подчеркнул, что все обещания представителей киевского режима выглядели неправдоподобно.
"Впрочем, какая разница? Они их просто собирались украсть и держать у себя", — добавил он.
Украинские спецслужбы также сделали его жене карту поляка и открыли его семье счет в польском банке. Но при этом договор обслуживания оформили на Украине.
На опубликованном видео показаны, в частности, итальянские и польские документы, в том числе паспорта, предназначавшиеся для летчика и его семьи.
«
"Очевидно, что украинская разведка действовала при участии спецслужб НАТО, без которых было бы невозможно оформить польские и итальянские документы", — прокомментировал это оперативный сотрудник ФСБ, слова которого также приводит телеканал.
ФСБ сегодня сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу российского бомбардировщика Ту-22М3.
Спецслужбы киевского режима через Telegram пытались завербовать российского военного летчика и склонить его к перелету и посадке самолета на территории республики. За это пилоту предлагали три миллиона долларов и предоставление итальянского гражданства. При этом представитель Украины при общении с летчиком, пытаясь вынудить его пойти на сотрудничество, также угрожал членам его семьи.
Кроме того, сотрудник киевских спецслужб требовал поджечь авиатехнику и передать данные самолетов — бортовые номера, техническое состояние и график техобслуживания.
Пилот незамедлительно сообщил о попытке вербовки командованию, в результате чего контрразведчики провели оперативную игру и получили сведения, благодаря которым российские военные нанесли успешный удар по аэродрому ВСУ
Озерное.