https://ria.ru/20240708/lep-1958212807.html

Аварии на ЛЭП в Ростовской области произошли из-за жары

Аварии на ЛЭП в Ростовской области произошли из-за жары - РИА Новости, 08.07.2024

Аварии на ЛЭП в Ростовской области произошли из-за жары

Аварии на ЛЭП произошли в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары, сообщил губернатор области... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:16

2024-07-08T13:16

2024-07-08T13:16

таганрог

неклиновский район

ростовская область

василий голубев

россия

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Аварии на ЛЭП произошли в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары, сообщил губернатор области Василий Голубев Telegram-канале.В пятницу из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов и нагрузок на электроэнергетическое оборудование в регионе ввели графики временного отключения потребителей. В субботу графики были отменены, однако перебои с электроснабжением в отдельных муниципалитетах продолжились. "Самая напряженная ситуация сейчас в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за чрезмерной нагрузки все-таки не удалось избежать аварии на линиях электропередачи", - написал Голубев. Он уточнил, что ведутся восстановительные работы сразу на нескольких участках. Энергетики обещают их завершить к исходу понедельника.

https://ria.ru/20240708/elektroenergiya-1958192479.html

таганрог

неклиновский район

ростовская область

россия

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таганрог, неклиновский район, ростовская область, василий голубев, россия, происшествия