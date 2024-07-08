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Аварии на ЛЭП в Ростовской области произошли из-за жары - РИА Новости, 08.07.2024
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13:16 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/lep-1958212807.html
Аварии на ЛЭП в Ростовской области произошли из-за жары
Аварии на ЛЭП в Ростовской области произошли из-за жары - РИА Новости, 08.07.2024
Аварии на ЛЭП в Ростовской области произошли из-за жары
Аварии на ЛЭП произошли в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары, сообщил губернатор области... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:16
2024-07-08T13:16
таганрог
неклиновский район
ростовская область
василий голубев
россия
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Аварии на ЛЭП произошли в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары, сообщил губернатор области Василий Голубев Telegram-канале.В пятницу из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов и нагрузок на электроэнергетическое оборудование в регионе ввели графики временного отключения потребителей. В субботу графики были отменены, однако перебои с электроснабжением в отдельных муниципалитетах продолжились. "Самая напряженная ситуация сейчас в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за чрезмерной нагрузки все-таки не удалось избежать аварии на линиях электропередачи", - написал Голубев. Он уточнил, что ведутся восстановительные работы сразу на нескольких участках. Энергетики обещают их завершить к исходу понедельника.
https://ria.ru/20240708/elektroenergiya-1958192479.html
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таганрог, неклиновский район, ростовская область, василий голубев, россия, происшествия
Таганрог, Неклиновский район, Ростовская область, Василий Голубев, Россия, Происшествия
Аварии на ЛЭП в Ростовской области произошли из-за жары

Аварии на ЛЭП в Таганроге и Неклиновском районе произошли из-за жары

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Аварии на ЛЭП произошли в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области из-за чрезмерной нагрузки на электросети на фоне жары, сообщил губернатор области Василий Голубев Telegram-канале.
В пятницу из-за экстремального роста температуры воздуха выше 39 градусов и нагрузок на электроэнергетическое оборудование в регионе ввели графики временного отключения потребителей. В субботу графики были отменены, однако перебои с электроснабжением в отдельных муниципалитетах продолжились.
"Самая напряженная ситуация сейчас в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за чрезмерной нагрузки все-таки не удалось избежать аварии на линиях электропередачи", - написал Голубев.
Он уточнил, что ведутся восстановительные работы сразу на нескольких участках. Энергетики обещают их завершить к исходу понедельника.
Монтажник на линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В Ростовской области ограничат подачу электроэнергии на предприятия
12:18
 
ТаганрогНеклиновский районРостовская областьВасилий ГолубевРоссияПроисшествия
 
 
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