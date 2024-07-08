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Многодетная самка дальневосточного леопарда впервые стала бабушкой
Многодетная самка дальневосточного леопарда впервые стала бабушкой - РИА Новости, 08.07.2024
Многодетная самка дальневосточного леопарда впервые стала бабушкой
Самка краснокнижного дальневосточного леопарда впервые стала бабушкой, сообщил приморский национальный парк "Земля леопарда". РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:29
2024-07-08T12:29
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости. Самка краснокнижного дальневосточного леопарда впервые стала бабушкой, сообщил приморский национальный парк "Земля леопарда". "Одного из самых плодовитых дальневосточных леопардов выявили специалисты национального парка "Земля леопарда". Дикая кошка Leo 101F по имени Герда, вырастившая три поколения котят за пять лет, впервые стала бабушкой", — говорится в сообщении. Отслеживать преемственность поколений редчайших диких кошек мира помогают данные фотомониторинга: автоматические лесные камеры показывают количество котят у каждой самки, а также наблюдают за их жизнью, воспитанием и ростом. "Всего у Герды уже семь детей. <...> Получить роль новоиспеченной бабушки в семейном древе Герде помогла ее дочь из второго выводка — молодая самка Leo 252F. На новейших кадрах она была запечатлена с довольно взрослым котенком", — отмечается в релизе.Фотоловушки национального парка запечатлели многодетную самку на прогулке. "Пятнистая семья прогуливается по охраняемым территориям и выглядит абсолютно здоровой, но статус бабушки не соблазнил Герду перспективой отдыха: на данный момент она занимается воспитанием своего третьего выводка, состоящего из трех котят", — отмечает нацпарк. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20240706/kapibara-1957852620.html
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Многодетная самка дальневосточного леопарда впервые стала бабушкой
В Приморском нацпарке многодетная самка леопарда Герда впервые стала бабушкой
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл — РИА Новости.
Самка краснокнижного дальневосточного леопарда впервые стала бабушкой, сообщил приморский национальный парк "Земля леопарда"
.
"Одного из самых плодовитых дальневосточных леопардов выявили специалисты национального парка "Земля леопарда". Дикая кошка Leo 101F по имени Герда, вырастившая три поколения котят за пять лет, впервые стала бабушкой", — говорится в сообщении.
Отслеживать преемственность поколений редчайших диких кошек мира помогают данные фотомониторинга: автоматические лесные камеры показывают количество котят у каждой самки, а также наблюдают за их жизнью, воспитанием и ростом.
"Всего у Герды уже семь детей. <...> Получить роль новоиспеченной бабушки в семейном древе Герде помогла ее дочь из второго выводка — молодая самка Leo 252F. На новейших кадрах она была запечатлена с довольно взрослым котенком", — отмечается в релизе.
Фотоловушки национального парка запечатлели многодетную самку на прогулке.
"Пятнистая семья прогуливается по охраняемым территориям и выглядит абсолютно здоровой, но статус бабушки не соблазнил Герду перспективой отдыха: на данный момент она занимается воспитанием своего третьего выводка, состоящего из трех котят", — отмечает нацпарк.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края
, а также на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией
. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.