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В МО с начала года оформили свыше 5 млн электронных рецептов на лекарства
В МО с начала года оформили свыше 5 млн электронных рецептов на лекарства - РИА Новости, 08.07.2024
В МО с начала года оформили свыше 5 млн электронных рецептов на лекарства
В Подмосковье с начала года пациенты более пяти миллионов раз воспользовались услугой получения электронного рецепта на льготные препараты. Об этом сообщил... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:59
2024-07-08T15:59
2024-07-08T15:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Подмосковье с начала года пациенты более пяти миллионов раз воспользовались услугой получения электронного рецепта на льготные препараты. Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на первого зампреда правительства региона Людмилу Болатаеву.Она подчеркнула, что электронные рецепты – это очень удобно. Услуга позволяет получить необходимый препарат без личного посещения врача.Купить лекарство по электронному рецепту жители Подмосковья могут во всех аптеках госсети "Мособлмедсервис". Кроме того, они могут свериться с историей всех выписанных средств. Для этого нужно просто зайти в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг "Здоровье".
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева