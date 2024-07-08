https://ria.ru/20240708/laboratoriya-1958267298.html

Под Авдеевкой нашли лабораторию для производства отравляющих веществ

Под Авдеевкой нашли лабораторию для производства отравляющих веществ - РИА Новости, 08.07.2024

Под Авдеевкой нашли лабораторию для производства отравляющих веществ

ВС РФ обнаружили под Авдеевкой лабораторию, которая однозначно использовалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, заявил начальник... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:56

2024-07-08T15:56

2024-07-08T15:56

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВС РФ обнаружили под Авдеевкой лабораторию, которая однозначно использовалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В ходе проведения инженерной разведки в одном из населенных пунктов в районе Авдеевки в промышленной зоне на первом этаже разрушенного здания была обнаружена лаборатория с химическим оборудованием. На место была направлена мобильная диагностическая группа войск РХБ защиты Вооруженных сил Российской Федерации для осуществления осмотра помещения и проведения экспресс-анализа", - сказал он на брифинге. По его словам, в лаборатории были найдены полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационная вытяжная система, химические реакторы, баллоны с углекислотой, а также стеллажи с лабораторной посудой и реактивами. Кроме того, были обнаружены средства индивидуальной защиты органов дыхания – противогазы, в том числе американского производства, и защиты кожи – защитный костюм польского производства. "Анализ содержимого емкостей, находящихся в лаборатории, показал наличие серной кислоты и цианистого натрия, что позволило предположить об использовании найденного оборудования для производства отравляющих веществ. Далее был осуществлен сбор смывов с лабораторного оборудования и вытяжной системы в соответствии с требованиями ОЗХО и их доставка в химико-аналитическую лабораторию Минобороны России для углубленного анализа", - рассказал Кириллов. По данным генерала, в ходе исследований было установлено наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов. "Наличие этих химических веществ однозначно свидетельствует о том, что в найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия", - подчеркнул Кириллов.

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948915636.html

https://ria.ru/20240708/laboratoriya-1958266790.html

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россия, авдеевка, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия