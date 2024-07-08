https://ria.ru/20240708/krysha-1958241553.html

В Курской области после атак украинских дронов загорелась крыша больницы

В Курской области после атак украинских дронов загорелась крыша больницы - РИА Новости, 08.07.2024

В Курской области после атак украинских дронов загорелась крыша больницы

Крыша здания Суджанской районной больницы в Курской области загорелась после атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:55

2024-07-08T14:55

2024-07-08T15:03

происшествия

курская область

специальная военная операция на украине

суджанский район

алексей смирнов (политик)

россия

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Крыша здания Суджанской районной больницы в Курской области загорелась после атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegam-канале."В результате нескольких атак украинских дронов произошло возгорание крыши здания Суджанской районной больницы. На месте работают пожарные службы и дополнительные машины скорой помощи. На данный момент люди эвакуированы. Пострадавших нет", — сообщил Смирнов.Ранее сообщилось, что противник нанёс удар с помощью дронов по Суджанскому району Курской области. В результате в деревне Рубанщина один человек получил ранение, второго контузило. Ещё один дрон ударил по Суджанской районной больнице, после чего в здании вылетели стёкла и был посечен фасад.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

суджанский район

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происшествия, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины