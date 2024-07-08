Рейтинг@Mail.ru
В Курской области после атак украинских дронов загорелась крыша больницы - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 08.07.2024 (обновлено: 15:03 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/krysha-1958241553.html
В Курской области после атак украинских дронов загорелась крыша больницы
В Курской области после атак украинских дронов загорелась крыша больницы - РИА Новости, 08.07.2024
В Курской области после атак украинских дронов загорелась крыша больницы
Крыша здания Суджанской районной больницы в Курской области загорелась после атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:55
2024-07-08T15:03
происшествия
курская область
специальная военная операция на украине
суджанский район
алексей смирнов (политик)
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Крыша здания Суджанской районной больницы в Курской области загорелась после атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegam-канале."В результате нескольких атак украинских дронов произошло возгорание крыши здания Суджанской районной больницы. На месте работают пожарные службы и дополнительные машины скорой помощи. На данный момент люди эвакуированы. Пострадавших нет", — сообщил Смирнов.Ранее сообщилось, что противник нанёс удар с помощью дронов по Суджанскому району Курской области. В результате в деревне Рубанщина один человек получил ранение, второго контузило. Ещё один дрон ударил по Суджанской районной больнице, после чего в здании вылетели стёкла и был посечен фасад.Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
суджанский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик) , россия, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик) , Россия, Вооруженные силы Украины
В Курской области после атак украинских дронов загорелась крыша больницы

Крыша Суджанской районной больницы в Курской области загорелась после атак ВСУ

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Крыша здания Суджанской районной больницы в Курской области загорелась после атак украинских дронов, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegam-канале.
"В результате нескольких атак украинских дронов произошло возгорание крыши здания Суджанской районной больницы. На месте работают пожарные службы и дополнительные машины скорой помощи. На данный момент люди эвакуированы. Пострадавших нет", — сообщил Смирнов.
Ранее сообщилось, что противник нанёс удар с помощью дронов по Суджанскому району Курской области. В результате в деревне Рубанщина один человек получил ранение, второго контузило. Ещё один дрон ударил по Суджанской районной больнице, после чего в здании вылетели стёкла и был посечен фасад.
Суджанский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСуджанский районАлексей Смирнов (политик)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала