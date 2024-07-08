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Путину рассказали о трех морях Крыма - РИА Новости, 08.07.2024
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16:26 08.07.2024 (обновлено: 16:32 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/krym-1958278032.html
Путину рассказали о трех морях Крыма
Путину рассказали о трех морях Крыма - РИА Новости, 08.07.2024
Путину рассказали о трех морях Крыма
Президенту России Владимиру Путину рассказали, что в Крыму три моря - Черное, Азовское и лавандовое. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:26
2024-07-08T16:32
россия
европа
владимир путин
елена юрченко
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали, что в Крыму три моря - Черное, Азовское и лавандовое. "Каждый посетитель нашего стенда узнал, что в Крыму три моря - Черное, Азовское и самое большое в России и в Европе лавандовое", - сказала Елена Юрченко на встрече президента с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия".
https://ria.ru/20240529/putin-1949105219.html
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россия, европа, владимир путин, елена юрченко, общество
Россия, Европа, Владимир Путин, Елена Юрченко, Общество
Путину рассказали о трех морях Крыма

Путину рассказали, что в Крыму три моря — Черное, Азовское и лавандовое

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПлантации лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму
Плантации лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Плантации лаванды в Бахчисарайском районе у села Тургеневка в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали, что в Крыму три моря - Черное, Азовское и лавандовое.
"Каждый посетитель нашего стенда узнал, что в Крыму три моря - Черное, Азовское и самое большое в России и в Европе лавандовое", - сказала Елена Юрченко на встрече президента с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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29 мая, 13:11
 
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