https://ria.ru/20240708/krym-1958278032.html
Путину рассказали о трех морях Крыма
Путину рассказали о трех морях Крыма - РИА Новости, 08.07.2024
Путину рассказали о трех морях Крыма
Президенту России Владимиру Путину рассказали, что в Крыму три моря - Черное, Азовское и лавандовое. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T16:26
2024-07-08T16:26
2024-07-08T16:32
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали, что в Крыму три моря - Черное, Азовское и лавандовое. "Каждый посетитель нашего стенда узнал, что в Крыму три моря - Черное, Азовское и самое большое в России и в Европе лавандовое", - сказала Елена Юрченко на встрече президента с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия".
https://ria.ru/20240529/putin-1949105219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, владимир путин, елена юрченко, общество
Россия, Европа, Владимир Путин, Елена Юрченко, Общество
Путину рассказали о трех морях Крыма
Путину рассказали, что в Крыму три моря — Черное, Азовское и лавандовое