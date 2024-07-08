https://ria.ru/20240708/krym-1958278032.html

Путину рассказали о трех морях Крыма

Путину рассказали о трех морях Крыма - РИА Новости, 08.07.2024

Путину рассказали о трех морях Крыма

Президенту России Владимиру Путину рассказали, что в Крыму три моря - Черное, Азовское и лавандовое. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:26

2024-07-08T16:26

2024-07-08T16:32

россия

европа

владимир путин

елена юрченко

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину рассказали, что в Крыму три моря - Черное, Азовское и лавандовое. "Каждый посетитель нашего стенда узнал, что в Крыму три моря - Черное, Азовское и самое большое в России и в Европе лавандовое", - сказала Елена Юрченко на встрече президента с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия".

https://ria.ru/20240529/putin-1949105219.html

россия

европа

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, европа, владимир путин, елена юрченко, общество