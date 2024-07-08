https://ria.ru/20240708/kreml-1958191059.html
Песков рассказал о деталях встречи Путина и Моди
Песков рассказал о деталях встречи Путина и Моди - РИА Новости, 08.07.2024
Песков рассказал о деталях встречи Путина и Моди
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, выдвигала ли Индия инициативу по мирному урегулированию на Украине заявил, что Кремль проинформирует... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:15
2024-07-08T12:15
2024-07-08T12:16
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дмитрий песков
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политика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, выдвигала ли Индия инициативу по мирному урегулированию на Украине заявил, что Кремль проинформирует своевременно о деталях общения президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. "Перед тем как состоялась встреча об этом говорить вряд ли возможно, а по всем деталям мы будем вас информировать", - сказал Песков. Во вторник премьер Индии проведет встречу с индийской общиной в России, возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Кремле и посетит павильон "Росатома" на выставке в Москве. За этим последует беседа лидеров двух стран в узком составе, а после пройдут переговоры на уровне делегаций, возглавляемых руководителями государств.
https://ria.ru/20240708/modi-1958189607.html
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россия, индия, украина, дмитрий песков, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика
Россия, Индия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Нарендра Моди, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Политика
Песков рассказал о деталях встречи Путина и Моди
Песков: Кремль своевременно проинформирует о деталях встречи Путина и Моди