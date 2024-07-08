https://ria.ru/20240708/kreml-1958191059.html

Песков рассказал о деталях встречи Путина и Моди

Песков рассказал о деталях встречи Путина и Моди - РИА Новости, 08.07.2024

Песков рассказал о деталях встречи Путина и Моди

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, выдвигала ли Индия инициативу по мирному урегулированию на Украине заявил, что Кремль проинформирует... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:15

2024-07-08T12:15

2024-07-08T12:16

россия

индия

украина

дмитрий песков

владимир путин

нарендра моди

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

политика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, выдвигала ли Индия инициативу по мирному урегулированию на Украине заявил, что Кремль проинформирует своевременно о деталях общения президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. "Перед тем как состоялась встреча об этом говорить вряд ли возможно, а по всем деталям мы будем вас информировать", - сказал Песков. Во вторник премьер Индии проведет встречу с индийской общиной в России, возложит венок к могиле Неизвестного солдата в Кремле и посетит павильон "Росатома" на выставке в Москве. За этим последует беседа лидеров двух стран в узком составе, а после пройдут переговоры на уровне делегаций, возглавляемых руководителями государств.

https://ria.ru/20240708/modi-1958189607.html

россия

индия

украина

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россия, индия, украина, дмитрий песков, владимир путин, нарендра моди, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", политика