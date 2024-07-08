https://ria.ru/20240708/kreml-1958189753.html

В Кремле пожелали успехов новому руководству Ирана

В Кремле пожелали успехов новому руководству Ирана - РИА Новости, 08.07.2024

В Кремле пожелали успехов новому руководству Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России уважают выбор иранского народа, сделанный в ходе президентских выборов, и желают успехов... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:09

2024-07-08T12:09

2024-07-08T12:09

в мире

россия

иран

дмитрий песков

масуд пезешкиан

саид джалили

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России уважают выбор иранского народа, сделанный в ходе президентских выборов, и желают успехов новому руководству Ирана. "Мы с большим уважением относимся к выбору, иранский народ реализует свое суверенное право. Мы желаем успехов новому руководству Ирана", - сказал Песков на брифинге. Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.

https://ria.ru/20240708/peskov-1958189143.html

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в мире, россия, иран, дмитрий песков, масуд пезешкиан, саид джалили