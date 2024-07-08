Рейтинг@Mail.ru
В Кремле пожелали успехов новому руководству Ирана - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/kreml-1958189753.html
В Кремле пожелали успехов новому руководству Ирана
В Кремле пожелали успехов новому руководству Ирана - РИА Новости, 08.07.2024
В Кремле пожелали успехов новому руководству Ирана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России уважают выбор иранского народа, сделанный в ходе президентских выборов, и желают успехов... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:09
2024-07-08T12:09
в мире
россия
иран
дмитрий песков
масуд пезешкиан
саид джалили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2846:1601_1920x0_80_0_0_c7aff85b24910bf3c64ea4eb97fab119.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России уважают выбор иранского народа, сделанный в ходе президентских выборов, и желают успехов новому руководству Ирана. "Мы с большим уважением относимся к выбору, иранский народ реализует свое суверенное право. Мы желаем успехов новому руководству Ирана", - сказал Песков на брифинге. Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
https://ria.ru/20240708/peskov-1958189143.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957505966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_71154f927f1c33be1c05ef1881337c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, дмитрий песков, масуд пезешкиан, саид джалили
В мире, Россия, Иран, Дмитрий Песков, Масуд Пезешкиан, Саид Джалили
В Кремле пожелали успехов новому руководству Ирана

Песков: в России уважают выбор иранского народа, сделанный на выборах президента

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России уважают выбор иранского народа, сделанный в ходе президентских выборов, и желают успехов новому руководству Ирана.
"Мы с большим уважением относимся к выбору, иранский народ реализует свое суверенное право. Мы желаем успехов новому руководству Ирана", - сказал Песков на брифинге.
Ранее кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13,5 миллиона голосов. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голос, явка составила 49,8%.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Песков выразил надежду на развитие отношений России и Ирана после выборов
12:08
 
В миреРоссияИранДмитрий ПесковМасуд ПезешкианСаид Джалили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала