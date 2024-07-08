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Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов для ОПК - РИА Новости, 08.07.2024
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09:20 08.07.2024
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Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов для ОПК
Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов для ОПК - РИА Новости, 08.07.2024
Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов для ОПК
Правительство РФ увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:20
2024-07-08T09:20
экономика
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство РФ увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство гражданской продукции, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина. "Правительство увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство продукции гражданского назначения. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении кабмина РФ.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов для ОПК

Для ОПК увеличили субсидирование кредитов на производство гражданской продукции

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство РФ увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство гражданской продукции, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина.
"Правительство увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство продукции гражданского назначения. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении кабмина РФ.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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