https://ria.ru/20240708/kredity-1958137428.html

Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов для ОПК

Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов для ОПК - РИА Новости, 08.07.2024

Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов для ОПК

Правительство РФ увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:20

2024-07-08T09:20

2024-07-08T09:20

экономика

россия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство РФ увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство гражданской продукции, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина. "Правительство увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство продукции гражданского назначения. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении кабмина РФ.

https://ria.ru/20240619/opk-1953954644.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия