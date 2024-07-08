https://ria.ru/20240708/kredity-1958137428.html
Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов для ОПК
Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов для ОПК - РИА Новости, 08.07.2024
Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов для ОПК
Правительство РФ увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:20
2024-07-08T09:20
2024-07-08T09:20
экономика
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Правительство РФ увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство гражданской продукции, соответствующее распоряжение размещено на сайте кабмина. "Правительство увеличило с 200 миллионов до 600 миллионов рублей предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на производство продукции гражданского назначения. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении кабмина РФ.
https://ria.ru/20240619/opk-1953954644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Правительство увеличило размер субсидирования льготных кредитов для ОПК
Для ОПК увеличили субсидирование кредитов на производство гражданской продукции