Концерт в поддержку участников СВО и членов их семей прошел в Рязани
© Фото : Официальный телеграм-канал Губернатора Рязанской области Павла МалковаКонцерт в поддержку участников СВО и членов их семей прошел в Рязани
Концерт в поддержку участников СВО и членов их семей прошел в Рязани
РЯЗАНЬ, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил концерт Юты в поддержку участников спецоперации и членов их семей, где певица Юта исполнила песню, посвященную подвигу Героя России Владислава Головина с позывным "Струна", сообщила пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что концерт прошел в областной филармонии в рамках Всероссийского благотворительного тура "За жизнь" в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.
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"На концерт были приглашены военнослужащие и члены их семей. Глава региона поблагодарил заслуженную артистку РФ, певицу Юту и всех тех, кто поддержал благотворительный проект, родных и близких защитников Родины, добровольцев, которые помогают бойцам и мирным жителям на Донбассе, Запорожье и в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Губернатор, подчеркивается в релизе, отметил, что наших воинов отличает мужество, доблесть и честь. Среди них немало рязанцев. Одна из песен Юты, "Струна", посвящена подвигу Героя России, выпускника РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова Владислава Головина с позывным "Струна". Он с семьей присутствовал на концерте.
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"В этом есть некий символизм – певица Юта имеет непосредственное отношение к Рязанской области. Нам сегодня на передовой и здесь нужны такие искренние, душевные, пронзительные, настоящие песни. Спасибо Юте за настоящий подарок для рязанцев. Огромная благодарность тем, кто приближает нашу Победу", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Песню "Струна" зрители приветствовали стоя. Герой России Владислав Головин вручил певице красный рюкзак, с которым он был запечатлен видеооператором в ходе боя. Эти кадры и вдохновили артистку на написание песни, уточняет пресс-служба правительства региона.
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