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Концерт в поддержку участников СВО и членов их семей прошел в Рязани - РИА Новости, 08.07.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
18:14 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/kontsert-1958317068.html
Концерт в поддержку участников СВО и членов их семей прошел в Рязани
Концерт в поддержку участников СВО и членов их семей прошел в Рязани - РИА Новости, 08.07.2024
Концерт в поддержку участников СВО и членов их семей прошел в Рязани
Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил концерт Юты в поддержку участников спецоперации и членов их семей, где певица Юта исполнила песню, посвященную РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:14
2024-07-08T18:14
рязанская область
россия
рязанская область
юта
юта (певица)
павел малков
сво
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РЯЗАНЬ, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил концерт Юты в поддержку участников спецоперации и членов их семей, где певица Юта исполнила песню, посвященную подвигу Героя России Владислава Головина с позывным "Струна", сообщила пресс-служба правительства региона. Уточняется, что концерт прошел в областной филармонии в рамках Всероссийского благотворительного тура "За жизнь" в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. "На концерт были приглашены военнослужащие и члены их семей. Глава региона поблагодарил заслуженную артистку РФ, певицу Юту и всех тех, кто поддержал благотворительный проект, родных и близких защитников Родины, добровольцев, которые помогают бойцам и мирным жителям на Донбассе, Запорожье и в Херсонской области", - говорится в сообщении. Губернатор, подчеркивается в релизе, отметил, что наших воинов отличает мужество, доблесть и честь. Среди них немало рязанцев. Одна из песен Юты, "Струна", посвящена подвигу Героя России, выпускника РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова Владислава Головина с позывным "Струна". Он с семьей присутствовал на концерте. "В этом есть некий символизм – певица Юта имеет непосредственное отношение к Рязанской области. Нам сегодня на передовой и здесь нужны такие искренние, душевные, пронзительные, настоящие песни. Спасибо Юте за настоящий подарок для рязанцев. Огромная благодарность тем, кто приближает нашу Победу", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Песню "Струна" зрители приветствовали стоя. Герой России Владислав Головин вручил певице красный рюкзак, с которым он был запечатлен видеооператором в ходе боя. Эти кадры и вдохновили артистку на написание песни, уточняет пресс-служба правительства региона.
https://ria.ru/20231025/ryazan-1905236754.html
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россия, рязанская область, юта, юта (певица), павел малков, сво
Рязанская область, Россия, Рязанская область, Юта, Юта (певица), Павел Малков, СВО

Концерт в поддержку участников СВО и членов их семей прошел в Рязани

© Фото : Официальный телеграм-канал Губернатора Рязанской области Павла МалковаКонцерт в поддержку участников СВО и членов их семей прошел в Рязани
Концерт в поддержку участников СВО и членов их семей прошел в Рязани - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Официальный телеграм-канал Губернатора Рязанской области Павла Малкова
Концерт в поддержку участников СВО и членов их семей прошел в Рязани
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 8 июл — РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил концерт Юты в поддержку участников спецоперации и членов их семей, где певица Юта исполнила песню, посвященную подвигу Героя России Владислава Головина с позывным "Струна", сообщила пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что концерт прошел в областной филармонии в рамках Всероссийского благотворительного тура "За жизнь" в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.
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Губернатор Малков осмотрел новый пункт отбора контрактников в Рязани
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«
"На концерт были приглашены военнослужащие и члены их семей. Глава региона поблагодарил заслуженную артистку РФ, певицу Юту и всех тех, кто поддержал благотворительный проект, родных и близких защитников Родины, добровольцев, которые помогают бойцам и мирным жителям на Донбассе, Запорожье и в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Губернатор, подчеркивается в релизе, отметил, что наших воинов отличает мужество, доблесть и честь. Среди них немало рязанцев. Одна из песен Юты, "Струна", посвящена подвигу Героя России, выпускника РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова Владислава Головина с позывным "Струна". Он с семьей присутствовал на концерте.
«
"В этом есть некий символизм – певица Юта имеет непосредственное отношение к Рязанской области. Нам сегодня на передовой и здесь нужны такие искренние, душевные, пронзительные, настоящие песни. Спасибо Юте за настоящий подарок для рязанцев. Огромная благодарность тем, кто приближает нашу Победу", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Песню "Струна" зрители приветствовали стоя. Герой России Владислав Головин вручил певице красный рюкзак, с которым он был запечатлен видеооператором в ходе боя. Эти кадры и вдохновили артистку на написание песни, уточняет пресс-служба правительства региона.
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Рязанская областьРоссияРязанская областьЮтаЮта (певица)Павел МалковСВО
 
 
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