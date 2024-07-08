https://ria.ru/20240708/kontakty-1958244434.html

Ряд стран заинтересованы в контактах с Лавровым в Нью-Йорке, сообщил МИД

Ряд стран заинтересованы в контактах с Лавровым в Нью-Йорке, сообщил МИД - РИА Новости, 08.07.2024

Ряд стран заинтересованы в контактах с Лавровым в Нью-Йорке, сообщил МИД

Ряд стран выразили заинтересованность в проведении двухсторонних встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время его поездки в Нью-Йорк на следующей неделе,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:04

2024-07-08T15:04

2024-07-08T15:04

россия

нью-йорк (город)

сергей вершинин

сергей лавров

оон

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ряд стран выразили заинтересованность в проведении двухсторонних встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время его поездки в Нью-Йорк на следующей неделе, все просьбы будут внимательно рассмотрены российской стороной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Планируется визит министра иностранных дел в Нью-Йорк в связи с тем, что с 1 июля Россия осуществляет председательство в Совете Безопасности ООН. Мы нацелены на два главных мероприятия с участием министра - заседание 16 и 17 числа по многосторонности и Ближнему Востоку", - сказал Вершинин. "Сейчас поступает информация, что те, кто хотел бы принимать участие в этих мероприятиях, могут быть заинтересованы во встрече с министром. Все эти просьбы будут внимательно рассмотрены", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20240701/rossiya-1956527892.html

россия

нью-йорк (город)

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россия, нью-йорк (город), сергей вершинин, сергей лавров, оон