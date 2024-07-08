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Ряд стран заинтересованы в контактах с Лавровым в Нью-Йорке, сообщил МИД
Ряд стран заинтересованы в контактах с Лавровым в Нью-Йорке, сообщил МИД - РИА Новости, 08.07.2024
Ряд стран заинтересованы в контактах с Лавровым в Нью-Йорке, сообщил МИД
Ряд стран выразили заинтересованность в проведении двухсторонних встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время его поездки в Нью-Йорк на следующей неделе,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:04
2024-07-08T15:04
2024-07-08T15:04
россия
нью-йорк (город)
сергей вершинин
сергей лавров
оон
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Ряд стран выразили заинтересованность в проведении двухсторонних встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым во время его поездки в Нью-Йорк на следующей неделе, все просьбы будут внимательно рассмотрены российской стороной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Планируется визит министра иностранных дел в Нью-Йорк в связи с тем, что с 1 июля Россия осуществляет председательство в Совете Безопасности ООН. Мы нацелены на два главных мероприятия с участием министра - заседание 16 и 17 числа по многосторонности и Ближнему Востоку", - сказал Вершинин. "Сейчас поступает информация, что те, кто хотел бы принимать участие в этих мероприятиях, могут быть заинтересованы во встрече с министром. Все эти просьбы будут внимательно рассмотрены", - добавил замминистра.
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россия, нью-йорк (город), сергей вершинин, сергей лавров, оон
Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Вершинин, Сергей Лавров, ООН
Ряд стран заинтересованы в контактах с Лавровым в Нью-Йорке, сообщил МИД
Замглавы МИД: ряд стран заинтересованы в контактах с Лавровым в Нью-Йорке