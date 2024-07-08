Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли просчет НАТО, который сыграет на руку России - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/konflikt-1958168811.html
В США раскрыли просчет НАТО, который сыграет на руку России
В США раскрыли просчет НАТО, который сыграет на руку России - РИА Новости, 08.07.2024
В США раскрыли просчет НАТО, который сыграет на руку России
Недальновидная политика Североатлантического альянса обернулась опосредованным конфликтом военного блока с Россией на территории Европы, в котором Москва имеет... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:49
2024-07-08T10:49
россия
европа
москва
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Недальновидная политика Североатлантического альянса обернулась опосредованным конфликтом военного блока с Россией на территории Европы, в котором Москва имеет все шансы на победу, пишет директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft."Теперь НАТО &lt;…&gt; оказалась в ситуации, которую она и ее американский гегемон тщательно избегали во время первой холодной войны: в прокси-конфликте с Россией не в Азии или Африке, а в самой Европе, причем в обстоятельствах, которые в долгосрочной перспективе в значительной степени благоприятствуют России", — отметил он.Ливен подчеркнул, что расширение альянса преподносилось как шаг, который не повлечет за собой никаких рисков. При этом неоднократные предупреждения, что членство Украины и Грузии в НАТО повлечет за собой конфликт, высмеивались западными дипломатами, заключил эксперт.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958165724.html
россия
европа
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, москва, владимир путин, нато
Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, НАТО
В США раскрыли просчет НАТО, который сыграет на руку России

RS: обстоятельства прокси-конфликта в Европе благоприятствуют России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Недальновидная политика Североатлантического альянса обернулась опосредованным конфликтом военного блока с Россией на территории Европы, в котором Москва имеет все шансы на победу, пишет директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft.
"Теперь НАТО <…> оказалась в ситуации, которую она и ее американский гегемон тщательно избегали во время первой холодной войны: в прокси-конфликте с Россией не в Азии или Африке, а в самой Европе, причем в обстоятельствах, которые в долгосрочной перспективе в значительной степени благоприятствуют России", — отметил он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"Они этого хотят": Столтенберг дерзко высказался о России и Китае
09:22
Ливен подчеркнул, что расширение альянса преподносилось как шаг, который не повлечет за собой никаких рисков. При этом неоднократные предупреждения, что членство Украины и Грузии в НАТО повлечет за собой конфликт, высмеивались западными дипломатами, заключил эксперт.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
На саммите НАТО Зеленскому придется брать, что предложат, пишут СМИ
10:42
 
РоссияЕвропаМоскваВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала