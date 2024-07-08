https://ria.ru/20240708/konflikt-1958168811.html

В США раскрыли просчет НАТО, который сыграет на руку России

В США раскрыли просчет НАТО, который сыграет на руку России - РИА Новости, 08.07.2024

В США раскрыли просчет НАТО, который сыграет на руку России

Недальновидная политика Североатлантического альянса обернулась опосредованным конфликтом военного блока с Россией на территории Европы, в котором Москва имеет... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:49

2024-07-08T10:49

2024-07-08T10:49

россия

европа

москва

владимир путин

нато

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Недальновидная политика Североатлантического альянса обернулась опосредованным конфликтом военного блока с Россией на территории Европы, в котором Москва имеет все шансы на победу, пишет директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft."Теперь НАТО <…> оказалась в ситуации, которую она и ее американский гегемон тщательно избегали во время первой холодной войны: в прокси-конфликте с Россией не в Азии или Африке, а в самой Европе, причем в обстоятельствах, которые в долгосрочной перспективе в значительной степени благоприятствуют России", — отметил он.Ливен подчеркнул, что расширение альянса преподносилось как шаг, который не повлечет за собой никаких рисков. При этом неоднократные предупреждения, что членство Украины и Грузии в НАТО повлечет за собой конфликт, высмеивались западными дипломатами, заключил эксперт.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал президент России Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html

https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958165724.html

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россия, европа, москва, владимир путин, нато