В Коми мемориальная плита насмерть придавила ребенка
В Коми 7-летняя девочка погибла после падения на нее мемориальной плиты
© Фото : СУ СК России по Республике КомиСотрудник СК РФ на месте происшествия, где после падения мемориальной плиты погибла семилетняя девочка в Прилузском районе республики Коми
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где после падения мемориальной плиты погибла семилетняя девочка в Прилузском районе республики Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Семилетняя девочка погибла в Прилузском районе республики Коми после падения мемориальной плиты памятника, возбуждено дело о халатности, сообщило СУСК РФ по региону.
«
"Седьмого июля... в одном из населенных пунктов Прилузского района возле местного клуба на семилетнюю девочку упала одна из мемориальных плит памятника. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.
В ходе проверки следственные органы установили, что мемориал в память о погибших во время Великой Отечественной войны был установлен на средства местных жителей в рамках народного проекта в сфере благоустройства с субсидированием из республиканского бюджета.
По оценке СК, при установке памятника "ответственные лица администрации сельского поселения ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по осуществлению контроля за соблюдением требований безопасности, что привело к тяжким последствиям".
Уголовное дело возбуждено по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", информирует республиканское следственное управления. В рамках расследования назначена судебно-медицинская и строительная экспертизы, изъята необходимая документация, также допрашиваются свидетели и очевидцы.
В Приморье повредили мемориал погибшим в зоне спецоперации
24 сентября 2023, 10:44