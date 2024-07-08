https://ria.ru/20240708/komi-1958206375.html

В Коми мемориальная плита насмерть придавила ребенка

В Коми мемориальная плита насмерть придавила ребенка - РИА Новости, 08.07.2024

В Коми мемориальная плита насмерть придавила ребенка

Семилетняя девочка погибла в Прилузском районе республики Коми после падения мемориальной плиты памятника, возбуждено дело о халатности, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:57

2024-07-08T12:57

2024-07-08T12:57

происшествия

прилузский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Семилетняя девочка погибла в Прилузском районе республики Коми после падения мемориальной плиты памятника, возбуждено дело о халатности, сообщило СУСК РФ по региону. "Седьмого июля... в одном из населенных пунктов Прилузского района возле местного клуба на семилетнюю девочку упала одна из мемориальных плит памятника. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.В ходе проверки следственные органы установили, что мемориал в память о погибших во время Великой Отечественной войны был установлен на средства местных жителей в рамках народного проекта в сфере благоустройства с субсидированием из республиканского бюджета. По оценке СК, при установке памятника "ответственные лица администрации сельского поселения ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по осуществлению контроля за соблюдением требований безопасности, что привело к тяжким последствиям". Уголовное дело возбуждено по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", информирует республиканское следственное управления. В рамках расследования назначена судебно-медицинская и строительная экспертизы, изъята необходимая документация, также допрашиваются свидетели и очевидцы.

https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html

https://ria.ru/20230924/memorial-1898297302.html

прилузский район

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происшествия, прилузский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)