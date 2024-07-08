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В Коми мемориальная плита насмерть придавила ребенка - РИА Новости, 08.07.2024
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12:57 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/komi-1958206375.html
В Коми мемориальная плита насмерть придавила ребенка
В Коми мемориальная плита насмерть придавила ребенка - РИА Новости, 08.07.2024
В Коми мемориальная плита насмерть придавила ребенка
Семилетняя девочка погибла в Прилузском районе республики Коми после падения мемориальной плиты памятника, возбуждено дело о халатности, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:57
2024-07-08T12:57
происшествия
прилузский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Семилетняя девочка погибла в Прилузском районе республики Коми после падения мемориальной плиты памятника, возбуждено дело о халатности, сообщило СУСК РФ по региону. &quot;Седьмого июля... в одном из населенных пунктов Прилузского района возле местного клуба на семилетнюю девочку упала одна из мемориальных плит памятника. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия&quot;, – говорится в сообщении.В ходе проверки следственные органы установили, что мемориал в память о погибших во время Великой Отечественной войны был установлен на средства местных жителей в рамках народного проекта в сфере благоустройства с субсидированием из республиканского бюджета. По оценке СК, при установке памятника "ответственные лица администрации сельского поселения ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по осуществлению контроля за соблюдением требований безопасности, что привело к тяжким последствиям". Уголовное дело возбуждено по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", информирует республиканское следственное управления. В рамках расследования назначена судебно-медицинская и строительная экспертизы, изъята необходимая документация, также допрашиваются свидетели и очевидцы.
https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html
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происшествия, прилузский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Прилузский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Коми мемориальная плита насмерть придавила ребенка

В Коми 7-летняя девочка погибла после падения на нее мемориальной плиты

© Фото : СУ СК России по Республике КомиСотрудник СК РФ на месте происшествия, где после падения мемориальной плиты погибла семилетняя девочка в Прилузском районе республики Коми
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где после падения мемориальной плиты погибла семилетняя девочка в Прилузском районе республики Коми - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : СУ СК России по Республике Коми
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где после падения мемориальной плиты погибла семилетняя девочка в Прилузском районе республики Коми
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Семилетняя девочка погибла в Прилузском районе республики Коми после падения мемориальной плиты памятника, возбуждено дело о халатности, сообщило СУСК РФ по региону.
«

"Седьмого июля... в одном из населенных пунктов Прилузского района возле местного клуба на семилетнюю девочку упала одна из мемориальных плит памятника. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В ходе проверки следственные органы установили, что мемориал в память о погибших во время Великой Отечественной войны был установлен на средства местных жителей в рамках народного проекта в сфере благоустройства с субсидированием из республиканского бюджета.
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По оценке СК, при установке памятника "ответственные лица администрации сельского поселения ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по осуществлению контроля за соблюдением требований безопасности, что привело к тяжким последствиям".
Уголовное дело возбуждено по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека", информирует республиканское следственное управления. В рамках расследования назначена судебно-медицинская и строительная экспертизы, изъята необходимая документация, также допрашиваются свидетели и очевидцы.
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