https://ria.ru/20240708/kitay-1958199989.html
МИД Китая назвал НАТО источником угроз для глобального мира
МИД Китая назвал НАТО источником угроз для глобального мира - РИА Новости, 08.07.2024
МИД Китая назвал НАТО источником угроз для глобального мира
НАТО - реальный источник угрозы для глобального мира и стабильности, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:42
2024-07-08T12:42
2024-07-08T12:42
в мире
япония
австралия
новая зеландия
нато
мид кнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8095da876643b2529d24233f5ab79011.jpg
ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. НАТО - реальный источник угрозы для глобального мира и стабильности, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее издание Nikkei Asia сообщало, что НАТО планирует подготовить первый совместный документ о расширении сотрудничества с Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей. “НАТО - продукт холодной войны и крупнейший в мире военный союз, с одной стороны называет себя региональной оборонительной организацией, а с другой - постоянно расширяет свои полномочия, выходит за область обороны, провоцирует конфронтацию, что показывает укоренившийся в нем менталитет холодной войны и идеологические предрассудки. Это реальный источник рисков, угрожающих глобальному миру и стабильности”, - сказал Линь Цзянь на брифинге в понедельник. Дипломат отметил, что НАТО следует строго придерживаться роли оборонительной организации, прекратить создавать напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, избавиться от менталитета холодной войны и блокового противостояния.
https://ria.ru/20240702/kitay-1956799021.html
https://ria.ru/20240702/atr-1956861669.html
япония
австралия
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_3f8e8c334fed05d8e1fe39d78e0d4616.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, австралия, новая зеландия, нато, мид кнр
В мире, Япония, Австралия, Новая Зеландия, НАТО, МИД КНР
МИД Китая назвал НАТО источником угроз для глобального мира
МИД Китая назвал НАТО реальным источником угрозы для мира и стабильности
ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. НАТО - реальный источник угрозы для глобального мира и стабильности, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее издание Nikkei Asia сообщало, что НАТО планирует подготовить первый совместный документ о расширении сотрудничества с Японией
, Австралией
, Новой Зеландией
и Южной Кореей
.
“НАТО - продукт холодной войны и крупнейший в мире военный союз, с одной стороны называет себя региональной оборонительной организацией, а с другой - постоянно расширяет свои полномочия, выходит за область обороны, провоцирует конфронтацию, что показывает укоренившийся в нем менталитет холодной войны и идеологические предрассудки. Это реальный источник рисков, угрожающих глобальному миру и стабильности”, - сказал Линь Цзянь на брифинге в понедельник.
Дипломат отметил, что НАТО следует строго придерживаться роли оборонительной организации, прекратить создавать напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, избавиться от менталитета холодной войны и блокового противостояния.