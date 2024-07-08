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МИД Китая назвал НАТО источником угроз для глобального мира - РИА Новости, 08.07.2024
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12:42 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/kitay-1958199989.html
МИД Китая назвал НАТО источником угроз для глобального мира
МИД Китая назвал НАТО источником угроз для глобального мира - РИА Новости, 08.07.2024
МИД Китая назвал НАТО источником угроз для глобального мира
НАТО - реальный источник угрозы для глобального мира и стабильности, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:42
2024-07-08T12:42
в мире
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австралия
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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. НАТО - реальный источник угрозы для глобального мира и стабильности, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее издание Nikkei Asia сообщало, что НАТО планирует подготовить первый совместный документ о расширении сотрудничества с Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей. “НАТО - продукт холодной войны и крупнейший в мире военный союз, с одной стороны называет себя региональной оборонительной организацией, а с другой - постоянно расширяет свои полномочия, выходит за область обороны, провоцирует конфронтацию, что показывает укоренившийся в нем менталитет холодной войны и идеологические предрассудки. Это реальный источник рисков, угрожающих глобальному миру и стабильности”, - сказал Линь Цзянь на брифинге в понедельник. Дипломат отметил, что НАТО следует строго придерживаться роли оборонительной организации, прекратить создавать напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, избавиться от менталитета холодной войны и блокового противостояния.
https://ria.ru/20240702/kitay-1956799021.html
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в мире, япония, австралия, новая зеландия, нато, мид кнр
В мире, Япония, Австралия, Новая Зеландия, НАТО, МИД КНР
МИД Китая назвал НАТО источником угроз для глобального мира

МИД Китая назвал НАТО реальным источником угрозы для мира и стабильности

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. НАТО - реальный источник угрозы для глобального мира и стабильности, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее издание Nikkei Asia сообщало, что НАТО планирует подготовить первый совместный документ о расширении сотрудничества с Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей.
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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“НАТО - продукт холодной войны и крупнейший в мире военный союз, с одной стороны называет себя региональной оборонительной организацией, а с другой - постоянно расширяет свои полномочия, выходит за область обороны, провоцирует конфронтацию, что показывает укоренившийся в нем менталитет холодной войны и идеологические предрассудки. Это реальный источник рисков, угрожающих глобальному миру и стабильности”, - сказал Линь Цзянь на брифинге в понедельник.
Дипломат отметил, что НАТО следует строго придерживаться роли оборонительной организации, прекратить создавать напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, избавиться от менталитета холодной войны и блокового противостояния.
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