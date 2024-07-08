https://ria.ru/20240708/kitay-1958199989.html

МИД Китая назвал НАТО источником угроз для глобального мира

МИД Китая назвал НАТО источником угроз для глобального мира - РИА Новости, 08.07.2024

МИД Китая назвал НАТО источником угроз для глобального мира

НАТО - реальный источник угрозы для глобального мира и стабильности, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:42

2024-07-08T12:42

2024-07-08T12:42

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ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. НАТО - реальный источник угрозы для глобального мира и стабильности, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее издание Nikkei Asia сообщало, что НАТО планирует подготовить первый совместный документ о расширении сотрудничества с Японией, Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей. “НАТО - продукт холодной войны и крупнейший в мире военный союз, с одной стороны называет себя региональной оборонительной организацией, а с другой - постоянно расширяет свои полномочия, выходит за область обороны, провоцирует конфронтацию, что показывает укоренившийся в нем менталитет холодной войны и идеологические предрассудки. Это реальный источник рисков, угрожающих глобальному миру и стабильности”, - сказал Линь Цзянь на брифинге в понедельник. Дипломат отметил, что НАТО следует строго придерживаться роли оборонительной организации, прекратить создавать напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, избавиться от менталитета холодной войны и блокового противостояния.

https://ria.ru/20240702/kitay-1956799021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, австралия, новая зеландия, нато, мид кнр