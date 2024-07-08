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ВСУ в июне применили снаряд с синильной кислотой в Белгородской области

ВСУ в июне применили снаряд с синильной кислотой в Белгородской области - РИА Новости, 08.07.2024

ВСУ в июне применили снаряд с синильной кислотой в Белгородской области

ВСУ в начале июня применили боеприпас с синильной кислотой по Грайворонскому району Белгородской области, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:49

2024-07-08T15:49

2024-07-08T15:49

специальная военная операция на украине

грайворонский район

белгородская область

игорь кириллов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ в начале июня применили боеприпас с синильной кислотой по Грайворонскому району Белгородской области, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Еще один случай применения ВСУ синильной кислоты был зафиксирован в начале июня 2024 года. После атаки БПЛА позиций Вооруженных сил Российской Федерации в Грайворонском районе Белгородской области были обнаружены осколки боеприпаса, по итогам лабораторных исследований которых подтвержден факт применения указанного токсичного химиката", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20240528/ssha-1948915285.html

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Варвара Скокшина

грайворонский район, белгородская область, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность