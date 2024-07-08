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ВСУ в июне применили снаряд с синильной кислотой в Белгородской области
ВСУ в июне применили снаряд с синильной кислотой в Белгородской области - РИА Новости, 08.07.2024
ВСУ в июне применили снаряд с синильной кислотой в Белгородской области
ВСУ в начале июня применили боеприпас с синильной кислотой по Грайворонскому району Белгородской области, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:49
2024-07-08T15:49
2024-07-08T15:49
специальная военная операция на украине
грайворонский район
белгородская область
игорь кириллов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ в начале июня применили боеприпас с синильной кислотой по Грайворонскому району Белгородской области, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Еще один случай применения ВСУ синильной кислоты был зафиксирован в начале июня 2024 года. После атаки БПЛА позиций Вооруженных сил Российской Федерации в Грайворонском районе Белгородской области были обнаружены осколки боеприпаса, по итогам лабораторных исследований которых подтвержден факт применения указанного токсичного химиката", - сказал он на брифинге.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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грайворонский район, белгородская область, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Грайворонский район, Белгородская область, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ в июне применили снаряд с синильной кислотой в Белгородской области
Минобороны: ВСУ в июне применили снаряд с синильной кислотой под Белгородом