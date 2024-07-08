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Стивен Кинг призвал Байдена отказаться от переизбрания - РИА Новости, 08.07.2024
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21:04 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/king-1958365600.html
Стивен Кинг призвал Байдена отказаться от переизбрания
Стивен Кинг призвал Байдена отказаться от переизбрания - РИА Новости, 08.07.2024
Стивен Кинг призвал Байдена отказаться от переизбрания
Известный американский писатель Стивен Кинг призвал действующего президента США Джо Байдена отказаться от попытки переизбрания. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:04
2024-07-08T21:04
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Известный американский писатель Стивен Кинг призвал действующего президента США Джо Байдена отказаться от попытки переизбрания. Широкая общественная дискуссия о выходе Байдена из президентской гонки разгорелась в США после его неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. "Джо Байден был прекрасным президентом, но в интересах Америки, которую он, несомненно, любит, пришло время объявить, что он не будет баллотироваться на второй срок", - заявил в социальной сети Х автор произведений, заслуживших ему репутацию "Короля ужасов". На реплику Кинга обратил внимание владелец соцсети Илон Маск. "Даже Стивен Кинг голосует за Трампа", - написал он, хотя писатель не призывал к поддержке кандидата от республиканцев. Байден в понедельник заявил, что информировал демократов в конгрессе о намерении продолжить участие в президентских выборах, несмотря на внутрипартийную критику и спекуляции о его выходе из гонки. Политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
https://ria.ru/20240630/bayden-1956456171.html
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в мире, сша, атланта, америка, джо байден, стивен кинг, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена , выборы президента сша — 2024
В мире, США, Атланта, Америка, Джо Байден, Стивен Кинг, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена , Выборы президента США — 2024
Стивен Кинг призвал Байдена отказаться от переизбрания

Стивен Кинг присоединился к призывающим Байдена отказаться от переизбрания

© AP Photo / Mark LennihanСтивен Кинг
Стивен Кинг - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Стивен Кинг. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Известный американский писатель Стивен Кинг призвал действующего президента США Джо Байдена отказаться от попытки переизбрания.
Широкая общественная дискуссия о выходе Байдена из президентской гонки разгорелась в США после его неудачных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте.
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30 июня, 14:49
"Джо Байден был прекрасным президентом, но в интересах Америки, которую он, несомненно, любит, пришло время объявить, что он не будет баллотироваться на второй срок", - заявил в социальной сети Х автор произведений, заслуживших ему репутацию "Короля ужасов".
На реплику Кинга обратил внимание владелец соцсети Илон Маск.
"Даже Стивен Кинг голосует за Трампа", - написал он, хотя писатель не призывал к поддержке кандидата от республиканцев.
Байден в понедельник заявил, что информировал демократов в конгрессе о намерении продолжить участие в президентских выборах, несмотря на внутрипартийную критику и спекуляции о его выходе из гонки.
Политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. По некоторым данным, выдвинуть его кандидатом на пост президента могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
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1 июля, 14:58
 
В миреСШААтлантаАмерикаДжо БайденСтивен КингДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и БайденаВыборы президента США — 2024
 
 
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