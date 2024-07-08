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В Киеве произошли разрушения из-за падения украинской ракеты ПВО - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 08.07.2024 (обновлено: 13:51 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/kiev-1958221428.html
В Киеве произошли разрушения из-за падения украинской ракеты ПВО
В Киеве произошли разрушения из-за падения украинской ракеты ПВО - РИА Новости, 08.07.2024
В Киеве произошли разрушения из-за падения украинской ракеты ПВО
Заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:49
2024-07-08T13:51
киев
специальная военная операция на украине
россия
украина
нато
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идёт на подобные провокации, сообщило Минобороны РФ."Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.Отмечается, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города."Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", - подчеркнули в МО РФ.
https://ria.ru/20240708/spetsoperatsiya-1958221202.html
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киев, россия, украина, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Киев, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Киеве произошли разрушения из-за падения украинской ракеты ПВО

Минобороны: фото и и видео подтверждают падение украинской ракеты ПВО в Киеве

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идёт на подобные провокации, сообщило Минобороны РФ.
"Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам
13:47
Отмечается, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
"Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций – обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", - подчеркнули в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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