https://ria.ru/20240708/kiev-1958211963.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 08.07.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Главред" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:12
2024-07-08T13:12
2024-07-08T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958216740_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dfdf9ff0ce4909afcb00e33f701c78e.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Главред" в Telegram-канале."В Киеве взрывы", — указано в материале.Сейчас в Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.Сегодня в украинской столице произошла целая серия взрывов, местные власти сообщали о работе ПВО. Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах. При этом, как писали СМИ, дым поднимался сразу в нескольких районах города.Также взрывы сегодня прогремели в Кривом Роге, Днепропетровске и Кропивницком.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958209996.html
https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958207438.html
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958216740_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0dd2f00baab7159f4535bd1706743765.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги