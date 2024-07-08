https://ria.ru/20240708/kiev-1958211963.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 08.07.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Главред" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:12

2024-07-08T13:12

2024-07-08T13:37

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Главред" в Telegram-канале."В Киеве взрывы", — указано в материале.Сейчас в Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.Сегодня в украинской столице произошла целая серия взрывов, местные власти сообщали о работе ПВО. Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах. При этом, как писали СМИ, дым поднимался сразу в нескольких районах города.Также взрывы сегодня прогремели в Кривом Роге, Днепропетровске и Кропивницком.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240708/ukraina-1958209996.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев