Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 08.07.2024 (обновлено: 13:37 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/kiev-1958211963.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 08.07.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Главред" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:12
2024-07-08T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958216740_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1dfdf9ff0ce4909afcb00e33f701c78e.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Главред" в Telegram-канале."В Киеве взрывы", — указано в материале.Сейчас в Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.Сегодня в украинской столице произошла целая серия взрывов, местные власти сообщали о работе ПВО. Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах. При этом, как писали СМИ, дым поднимался сразу в нескольких районах города.Также взрывы сегодня прогремели в Кривом Роге, Днепропетровске и Кропивницком.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958209996.html
https://ria.ru/20240708/nato-1958117894.html
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958207438.html
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958216740_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0dd2f00baab7159f4535bd1706743765.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Киеве снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Главред" в Telegram-канале.
«
"В Киеве взрывы", — указано в материале.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"Город за городом": в Германии предложили Украине пойти на отчаянный шаг
13:06
Сейчас в Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Сегодня в украинской столице произошла целая серия взрывов, местные власти сообщали о работе ПВО. Взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах.
При этом, как писали СМИ, дым поднимался сразу в нескольких районах города.
Также взрывы сегодня прогремели в Кривом Роге, Днепропетровске и Кропивницком.
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"Любой ценой". На Западе сделали резкое заявление о будущем Украины
03:07
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Западные НКО и университеты призвали не допустить Украину в НАТО, пишут СМИ
13:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала