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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 08.07.2024 (обновлено: 11:28 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/kiev-1958145950.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 08.07.2024
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:53
2024-07-08T11:28
специальная военная операция на украине
киев
виталий кличко
украина
в мире
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. По данным ТСН, задымления зафиксировали в нескольких районах города.Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, взрыв произошел в Шевченковском районе города. Кроме того, по его данным, обломки ракет упали в Днепровском, Соломенском районах, в Голосеевский район направили бригаду экстренных служб.В городской администрации также сообщали о работе противовоздушной обороны.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240708/trevoga-1958147565.html
https://ria.ru/20240708/trevoga-1958115685.html
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киев, виталий кличко, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Виталий Кличко, Украина, В мире
В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве после воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
По данным ТСН, задымления зафиксировали в нескольких районах города.
Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
На Украине объявили воздушную тревогу
09:59
Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, взрыв произошел в Шевченковском районе города. Кроме того, по его данным, обломки ракет упали в Днепровском, Соломенском районах, в Голосеевский район направили бригаду экстренных служб.
В городской администрации также сообщали о работе противовоздушной обороны.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Киев - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
дополняется ...
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВиталий КличкоУкраинаВ мире
 
 
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