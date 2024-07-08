https://ria.ru/20240708/kiev-1958145950.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 08.07.2024

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T09:53

2024-07-08T09:53

2024-07-08T11:28

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. По данным ТСН, задымления зафиксировали в нескольких районах города.Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, взрыв произошел в Шевченковском районе города. Кроме того, по его данным, обломки ракет упали в Днепровском, Соломенском районах, в Голосеевский район направили бригаду экстренных служб.В городской администрации также сообщали о работе противовоздушной обороны.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20240708/trevoga-1958147565.html

https://ria.ru/20240708/trevoga-1958115685.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, виталий кличко, украина, в мире