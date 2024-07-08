https://ria.ru/20240708/kiev-1958145950.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 08.07.2024
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:53
2024-07-08T09:53
2024-07-08T11:28
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. По данным ТСН, задымления зафиксировали в нескольких районах города.Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, взрыв произошел в Шевченковском районе города. Кроме того, по его данным, обломки ракет упали в Днепровском, Соломенском районах, в Голосеевский район направили бригаду экстренных служб.В городской администрации также сообщали о работе противовоздушной обороны.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20240708/trevoga-1958147565.html
https://ria.ru/20240708/trevoga-1958115685.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, виталий кличко, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Виталий Кличко, Украина, В мире
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве после воздушной тревоги